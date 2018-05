Nel nome di Padova: la Tribuna Fattori chiama tutti a raccolta per la finale scudetto del Petrarca

Dicono che calcio e rugby non possano coesistere. O meglio, che gli amanti dello sport più popolare al mondo fatichino a comprendere quelli della palla ovale, e viceversa. Dicono, appunto. Perché in realtà sono accomunati da una cosa tanto bella quanto grande: la passione. E se le rispettive squadre appartengono alla stessa città, l’appoggio vien da sé. Soprattutto quando c’è in palio qualcosa di così importante: la Tribuna Fattori, frangia più “caliente” del tifo del Calcio Padova, invita tutti a recarsi allo stadio Plebiscito sabato 18 per sostenere il Petrarca Padova e sospingerlo alla vittoria della finale scudetto contro Calvisano.

L’appello

E gli ultras biancoscudati lo fanno tramite un post apparso sulla loro pagina ufficiale su Facebook, ricordando la ‘solidarietà’ ricevuta dai tuttoneri quando si aprì la possibilità di un trasferimento nell’impianto di via Geremia: “In piena battaglia per il Plebiscito, non esitarono un minuto a sostenerci attraverso le loro firme e partecipando pure ad una partita in Tribuna Fattori. Domani questi ragazzi si giocano la finale scudetto e meritano di vincerla. Invitiamo caldamente tutti a partecipare alla gara Petrarca Rugby-Calvisano, domani pomeriggio alle 17, presso lo stadio Plebiscito. Forza neri, nel nome di Padova!”