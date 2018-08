Rugby, cambio al vertice per il Cus Padova: il nuovo responsabile è Silvio Decina

Cambio al vertice del Cus Padova Rugby. Il nuovo responsabile è Silvio Decina, che rileva Federico Dal Sasso, a cui va un ringraziamento per il lavoro svolto nei sette anni precedenti. Nel nuovo Consiglio della sezione da registrare anche l’ingresso di Marco Camporese.

Gli altri ruoli

Per quanto riguarda lo staff tecnico, confermato Valdimiro Pellielo alla guida della prima squadra in Serie B: sarà affiancato da Michele Matteralia per la mischia e Riccardo Gaffo per i tre quarti, mentre Vanni Zago allenerà la mischia dell’Under 18 insieme allo stesso Gaffo. Oscar Collodo è confermato come direttore tecnico anche nella stagione alle porte e sarà supportato per il minirugby da Aldo Aceto.

Quattro nuovi acquisti

La prima squadra ha concluso domenica un mini-ritiro a Lignano Sabbiadoro voluto per cementare il gruppo in vista della ripresa vera e propria della preparazione, fissata per domani (martedì 28 agosto). La rosa è in fase di completamento ma alcune novità sono già annunciabili: si tratta degli arrivi del centro Giacomo Del Ry, del terza linea Filippo Galante e dell’ala Alessando Covi in prestito dal Petrarca, mentre il centro Stefano Siviero giunge dal Rovigo. La stagione regolare scatterà il prossimo 14 ottobre con il Cus Padova di scena a Mogliano (esordio casalingo domenica 21 ottobre con il Casale): ai nastri di partenza 48 squadre suddivise in quattro gironi geografici da 12 formazioni ciascuno.