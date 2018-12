Un “terzo tempo” natalizio: oltre 600 persone alla cena organizzata dal Petrarca Rugby

La ricetta perfetta per organizzare una festa per più di 600 persone senza il minimo intoppo? “Bastano” due ingredienti: la passione e la collaborazione. Mescolateli, e otterrete un successo che si ripete di anno in anno: applausi a scena aperta, risate e auguri alla cena di Natale del Petrarca Rugby.

La festa

Il luogo scelto per la serata sarà forse inconsueto, ma adeguato allo spirito che si respira in questa “grande famiglia”: la palestra del centro sportivo “Memo Geremia”, riscaldata ad hoc per l'occasione. A “dirigere l'orchestra” (formata per l'occasione da una ventina di volonterosi ragazzi dell'accademia delle professioni Dieffe) l'encomiabile staff della club house della Guizza. Il tutto reso magico dall'atmosfera di convivialità creata dalle varie squadre che compongono l'universo-Petrarca Rugby. In primis dai ragazzi dell'Eccellenza, campioni d'Italia in carica, che a inizio serata hanno creato una sorta di “tunnel umano” per dare il “cinque” ad ogni rappresentativa tuttonera. A partire dalle vere star della serata: i bambini che compongono la squadra Under 6, baby-rugbisti in erba applauditissimi. E premiati, come nel caso del più piccolo iscritto, nato il 9 novembre 2014: per lui un cappello firmato Petrarca Rugby, una palla ovale e la standing ovation della palesta. Per un “terzo tempo allargato” coi fiocchi...