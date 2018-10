Rugby, esordio stagionale all'Argos Arena per il Petrarca: è derby col Verona

"Speriamo di vedere sugli spalti tante persone pronte a sostenere i ragazzi e soprattutto che possano vedere un buon rugby”. Coach Marcato chiama a raccolta tutti i tifosi per l'esordio stagionale alla rinnovata 'Argos Arena': sabato 6 ottobre il Petrarca Padova ospita la neopromossa Verona.

Le parole di coach Marcato

Andrea Marcato, tecnico dei tuttoneri, inquadra così la sfida: “Incontriamo Verona, squadra che ci aveva positivamente stupito già nella prima amichevole precampionato e che arriva dalla prima convincente vittoria in Top12. La squadra di Antonio Zanichelli arriverà a Padova con tanto entusiasmo e senza pressioni ed avrà dalla sua la voglia di ben figurare dei tanti ragazzi che hanno giocato in passato nel Petrarca. Dal canto nostro vogliamo chiudere al meglio quest’ultima partita prima dei 2 turni europei. Contro Verona vogliamo consolidare il nostro trend difensivo, ma essere sensibilmente più efficaci in attacco e più disciplinati. Il nostro focus sarà sul mantenimento del possesso e la capacità di attaccare con fluidità utilizzando una buona sinergia tra avanti e trequarti".

La formazione

La probabile formazione dell’Argos: Ragusi; Favaro, Riera, Bettin, Capraro; Benettin, Su’a; Trotta, Manni, Conforti; Ortega, Cannone; Rossetto, Cugini, Borean. A disp.: Braggiè, Marchetto, Scarsini, Gerosa, Grigolon, Cortellazzo, Zini, De Masi.