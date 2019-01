Rugby, altro che fair play: insulto razzista dell'allenatore di Rovigo nel derby contro Padova

Alla faccia del fair play... Il primo derby rugbistico del 2019 tra Argos Petrarca Padova e Femi-Cz Rovigo (valevole per la Continental Shield) verrà soprattutto ricordato per l'increscioso insulto razzista rivolto da Umberto Casellato, allenatore dei rodigini, a Jeremy Iese Su'A, mediano patavino di origini samoane.

I fatti

Succede tutto a metà secondo tempo, in un centro “Memo Geremia” stracolmo ed infuocato: un durante un'azione di gioco Su'A si avventa su un avversario per placcarlo, ma l'intervento viene giudicato falloso da coach Casellato, che va su tutte le furie e rivolge un vergognoso epiteto razzista nei confronti del samoano riferendosi al colore della sua pelle. L'offesa non viene colta dall'arbitro Tevzadze, georgiano, il quale però viene avvisato dal quarto uomo e manda immediatamente l'allenatore negli spogliatoi. Al termine dell'incontro (vinto 27-20 da Rovigo con una meta tecnica all'ultimo minuto) Casellato invia le proprie scuse tramite il sito ufficiale dei rossoblu: «La mia espulsione è stata dovuta al fatto che mi sono lamentato per un brutto fallo di Su’A su uno dei nostri che è rimasto impunito, mi dispiace, mi sono scusato con squadra. Il cartellino rosso che mi ha dato l’arbitro è venuto dopo un tafferuglio a bordo campo e nella concitazione del momento ho rivolto a Su’A un insulto razzista per cui mi sono scusato con lui, con la squadra del Petrarca e la mia squadra. Mi dispiace per il mio comportamento, usare questo tipo di parole non fa parte del mio carattere e del mio essere». In casa Petrarca, però, la rabbia non si placa. E il 3 febbraio è in programma una nuova sfida tra le due squadre, questa volta valevole per il campionato.