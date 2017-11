Italia-Sudafrica sabato all'Euganeo: annunciata la formazione, due le novità

Tutto pronto per la sfida di sabato all’Euganeo tra Italia e Sudafrica. Il ct Conor O'Shea ha ufficializzato la formazione che affronterà gli Springboks nel terzo dei test match degli azzurri di novembre. Quasi 25mila i tagliandi venduti: il colpo d’occhio dello stadio cittadino sarà quindi splendido.

LA FORMAZIONE

La partita è una rivincita della sfida dell’anno passato a Firenze in cui gli azzurri si imposero con uno storico successo. I sudafricani sono reduci dall’importante vittoria di una settimana fa a Parigi contro la Francia. Due i cambi al XV titolare apportati dal ct irlandese. Esposito scende in campo dal 1' all'ala, in sostituzione di Leonardo Sarto, mentre il baby del gruppo Giovanni Licata, 20 anni, giocherà dall'inizio con la maglia n. 6, dopo essere entrato a gara in corso a Catania e Firenze. In panchina, rispetto a sabato scorso, O'Shea trova un posto al pilone destro Tiziano Pasquali e inserisce anche il flanker delle Zebre Renato Giammarioli.