Rugby, due nuovi acquisti per il Petrarca: ecco l'ala De Masi e la seconda linea Ortega

Due in uno. Anzi, in una: la presentazione del main sponsor Argos è stata per il Petrarca Rugby l'occasione ideale per annunciare l'acquisto dell'ala Andrea De Masi (nel giro delle nazionali giovanili, di proprietà della Benetton e 'scippato' in extremis a Rovigo) e della seconda linea argentina Pedro Ortega.

I progetti del main sponsor

Un doppio annuncio a sorpresa che ha impreziosito la serata organizzata da Argos Energia per sancire ufficialmente il matrimonio che legherà per cinque anni l'azienda erogatrice di gas e luce ai campioni d'Italia in carica. E Argos pensa già in grande: l'amministratore delegato Nicolò Capuzzo ha annunciato l'installazione di un maxischermo sul campo principale degli impianti della Guizza (che secondo le prime indiscrezioni potrebbe diventare l'“Argos Arena”) nonché la sistemazione della tribuna, sempre 'sold out'.

La presentazione ufficiale

Grande attesa, infine, per la presentazione ufficiale della prima squadra ai tifosi: si terrà mercoledì 12 settembre a partire dalle ore 19.30 proprio al centro sportivo “Memo Geremia” e culminerà con un “pasta party” per tutti a fine evento. Aspettando il derby di sabato 15 settembre col Valsugana Rugby...