Rugby, i playoff del Petrarca Padova partono da Roma: sfida alle Fiamme Oro

Si parte. Galvanizzato dalla vittoria nel derby con Rovigo e dal primo posto in regular season, il Petrarca Padova approda a Roma per affrontare le Fiamme Oro nella gara di andata delle semifinali playoff.

"La partita più dura"

“Sono certo che sabato affronteremo la partita più dura di tutta la stagione”, confessa il tecnico del Petrarca, Andrea Marcato. “Incontriamo una squadra che poco più di un mese fa tutti davano per spacciata, ma che è riuscita, con una serie di convincenti vittorie, ad accedere ai play off e che ora è giustamente sulle ali dell’entusiasmo. Le Fiamme Oro giocano un rugby semplice ma molto concreto, hanno tanta fisicità ed in più sono in un invidiabile momento di forma. Gianluca Guidi ha vinto più di qualche scudetto, e di play off ne ha preparati parecchi: dovremo stare molto, molto attenti. Grazie alla settimana di riposo siamo riusciti a recuperare qualche infortunato, e abbiamo preparato questa delicatissima trasferta a ranghi praticamente completi, con tanta attenzione, lavorando sodo e curando i dettagli in un clima positivo. Le chiavi della partita saranno sicuramente il domino nelle fasi statiche e la disciplina. Noi proveremo ad imporre il nostro gioco offensivo senza concedere pericolosi turn over e a difendere con ordine e maturità”.

La formazione

La formazione annunciata del Petrarca: Ragusi; Capraro, Riera, Bettin, Rossi; Menniti-Ippolito, Su’a; Trotta, Conforti, Lamaro; Saccardo (cap.), Gerosa; Rossetto, Santamaria, Borean. A disp.: Acosta, Marchetto, Vannozzi, Cannone, Salvetti, Nostran, Francescato, Rizzi.