Rugby, padovane protagoniste nei due tornei under 14: secondo posto per Cus e Petrarca

Doppio argento: secondo posto conquistato mercoledì 25 aprile dal Cus Padova nel "Patavium Rugby Challenge" e dal Petrarca Padova nel "Torneo San Marco", entrambi facenti parte del SuperChallenge Under 14.

A un passo dal trionfo

In via Corrado festeggia l’Asr Milano che, in finale, ha la meglio per 31 a 0 sui ragazzi di casa del Cus Padova. Per i giovani amaranto-oro allenati da Frangioni e Innocenti è comunque un risultato eccezionale, giunto al termine di un cammino che li ha visti superare Cus Torino, Nuovo Salario e Mirano. A premiarli il consigliere federale Roberto Zanovello, il presidente del Cus Padova Francesco Uguagliati e il dirigente responsabile del Superchallenge Athos Di Bartolomeo. Alla Guizza, invece, il Rugby Verona vince il Torneo San Marco 2018, in una finale tutta veneta con Petrarca. Accompagnati anche in questo caso da un sole estivo, i ragazzi scaligeri hanno superato per 21 a 0 i padroni di casa in una finale comunque avvincente, imponendo il loro gioco e dimostrando nuovamente la grande qualità del proprio organico. Dopo sei mesi di attività va a delinearsi un ranking che in breve tempo sarà ufficializzato come definitivo. Ecco le parole del Presidente Fabrizio Mione, presente a Padova insieme al Consiglio del Superchallenge: «Un 25 aprile di festa a tutti gli effetti, in cui abbiamo potuto vivere un bellissimo torneo, organizzato magistralmente in sinergia fra Petrarca Junior e Cus Padova. Lo standard del Superchallenge U14 è in continua progressione proprio grazie alle collaborazioni fra club vicini, e le tappe di Roma, Milano, Mogliano e Padova ne sono un esempio. Ci apprestiamo a vivere un finale di Superchallenge ricchissimo di spunti tecnici. Ogni squadra ha infatti dimostrato di valere la finalissima e sono convinto che il 27 maggio assisteremo ad un grande spettacolo per il rugby giovanile italiano».

La squadre partecipanti

Ventiquattro le squadre, sei ragioni rappresentate: Lazio, Veneto, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia. In via Corrado si sono affrontati Rugby Milano, Monti Rugby Rovigo, Rugby Casale, US Firenze Rugby, Biella Rugby Club, Rugby Torino, Junior Rugby Brescia, Cus Torino Rugby, Rugby Mirano, Rugby Nuovo Salario, Florentia Rugby, oltre ovviamente, al Cus Padova Rugby padrone di casa. Al Petrarca: Rugby Parma 1931 Young, Benetton Rugby, Petrarca Rugby Junior, Modena Rugby, Gispi Rugby Prato, Cus Milano Rugby, Capitolina, Mogliano Rugby, Rugby Colorno Junior, Verona Rugby Junior, Villorba Rugby e Amatori & Union Rugby.