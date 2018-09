Rugby: test match Italia - Australia all'Euganeo

Sabato 17 novembre ore 15 allo stadio Euganeo torna il grande rugby. Ad annunciarlo, oltre al sindaco Sergio Giordani e l’assessore allo sport Diego Bonavina anche il presidente della federazione nazionale Alfredo Gavazzi e Alessandro Zanni, veterano della maglia azzurra.

Stadio pieno

“Ci aspettiamo - ha detto il Presidente - uno stadio pieno, Padova ha un rapporto speciale con il rugby, non lo scopriamo certo oggi. Petrarca campione d’Italia, Valsugana per la prima volta in massima serie. Questo vuol necessariamente dire che il movimento è sano. E’ cresciuta la possibilità di scelta per quanto riguarda la selezione dei giocatori per la nazionale”.

Risultati

La sconfitta dei "wallabies contro i pumas" nell'ultimo match, 19 a 23 nella partita giocata a Gold Coast, rischia di essere una spinta in più per gli australiani che vorranno immediatamente rifarsi, ma come dice Alessandro Zanni, "la squadra azzurra è molto cresciuta e c'è molta fiducia per i prossimi impegni, anche per quello dell'Euganeo".

I test

“I test autunnali – ha dichiarato il Presidente della FIR, Alfredo Gavazzi – non rappresentano solo un fondamentale momento di verifica per la nostra Nazionale, ma costituiscono anche uno strumento straordinario per continuare a promuovere e rafforzare la presenza del nostro sport sul territorio. Il calendario 2018 ci porterà ancora a Firenze e Padova, due città che negli ultimi anni ci hanno accolto con calore ed entusiasmo, mentre per ricevere ancora una volta i Campioni del Mondo in carica l’Olimpico di Roma, casa della nostra Nazionale nel 6 Nazioni, costituisce il palcoscenico ideale per un evento a cui nessun rugbista italiano vorrà mancare”.