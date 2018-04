Rugby, 25 aprile uguale grandi tornei giovanili a Padova: arriva il SuperChallenge Under 14

25 aprile, festa... del rugby: il SuperChallenge Under 14 si sposta a Padova, dove sono in programma l’ottavo Torneo San Marco (organizzato dal Petrarca Padova Rugby Junior) e il Patavium Rugby Challenge, organizzato dal Cus Padova.

Il SuperChallenge

Il SuperChallenge è un evento mirato a contenere in un unico format i tornei under 14 di cinque tra i principali club del panorama rugbistico italiano: in sostanza, le migliori squadre di categoria si affrontano per stabilire il ranking nazionale. Ed è giunto il momento cruciale della stagione: va difatti in scena la sesta tappa, decisiva per la definizione delle 12 finaliste assolute che tra un mese, sempre a Padova, si contenderanno la vittoria dell’edizione 2017/18.

I tornei patavini

Petrarca Junior e Cus Padova hanno lavorato in sinergia per offrire un secondo polo di gare al Piovego, impianto della sezione rugby del Cus in cui 12 squadre (per un totale di 264 giocatori) si sfideranno in contemporanea al Torneo San Marco a partire dalle 9 di mattina, proseguendo nel pomeriggio. Come già successo a Roma, Milano e Mogliano, uno dei due tornei offrirà alla squadra vincitrice il ticket per la finale del 27 maggio: il torneo San Marco. I punti del torneo giocato al Cus Padova saranno comunque validi per la definizione del ranking e del punteggio ponderato. Ventiquattro squadre, sei ragioni rappresentate: Lazio, Veneto, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia.

Le squadre partecipanti

Ufficiali i gironi. In via Corrado si affronteranno Rugby Milano, Monti Rugby Rovigo, Rugby Casale, US Firenze Rugby, Biella Rugby Club, Rugby Torino, Junior Rugby Brescia, Cus Torino Rugby, Rugby Mirano, Rugby Nuovo Salario, Florentia Rugby, oltre, ovviamente, al Cus Padova Rugby padrone di casa. Al Petrarca: Rugby Parma 1931 Young, Benetton Rugby, Petrarca Rugby Junior, Modena Rugby, Gispi Rugby Prato, Cus Milano Rugby, Capitolina, Mogliano Rugby, Rugby Colorno Junior, Verona Rugby Junior, Villorba Rugby e Amatori & Union Rugby.