Rugby, il Valsugana parte il 1 ottobre contro il Vicenza subito dopo Verona

La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha reso noti i calendari della Serie C1, Gironi A, B, C, D, E, F (Poule 1), e G. Sono 106 le squadre in lizza nella stagione 2017/18 per le otto promozioni messe in palio alla Serie B 2018/19. I calendari relativi al Girone F, Poule B e al Girone H verranno diramati dai Comitati Regionali di riferimento. La durata del campionato: 01 ottobre 2017-06 maggio 2018: il campionato è suddiviso in 8 gironi (A-B-C-D-E-F-G-H) a composizioni differenti per adattarsi alle esigenze dei vari territori e ottimizzare formule ed economicità logistica. Il Valsugana riparte contro il Vicenza, poi Verona, Mantova, Castellana, e West Verona.

GIRONI A-B-C-D-E-G



Composti da 12 squadre; ciascun Girone è suddiviso in due Poule Territoriali formate da 6 squadre ciascuna ed è articolato su due FASI:

I Fase 01 ottobre 2017- 14 gennaio 2018

Poule 1 a sei squadre con gare di andata e ritorno

Poule 2 a sei squadre con gare di andata e ritorno

(art. 30 Regolamento Attività Sportiva)

II Fase 21 gennaio 2018 – 06 maggio 2018

Poule Promozione a sei squadre, le 1e - 2 e - 3e classificate di ogni Poule della 1 a Fase (art. 30 Regolamento Attività Sportiva), con gare di andata e ritorno

Poule Passaggio a sei squadre, le 4e - 5e - 6 e classificate di ogni Poule della 1a Fase (art. 30 Regolamento Attività Sportiva), con gare di andata e ritorno

Promozioni in Serie B

6 squadre: La squadra Vincente di ogni Poule Promozione sarà promossa in Serie B nella stagione sportiva 2018/2019 (art. 30 Regolamento Attività Sportiva)

Passaggi in Serie C Girone 2

6 squadre: La 6 a Classificata di ogni Poule Passaggio giocherà nella stagione sportiva 2018/2019 nella Serie C – Girone 2 (art. 30 Regolamento Attività Sportiva)



GIRONE F

Composto da 16 squadre suddivise su due Poule territoriali

01 ottobre 2017 - 29 aprile 2018

Poule 1 Toscana/Umbria – 10 squadre

In Fase unica con gare di andata e ritorno Al termine della Fase la squadra 1 a classificata (art. 30 Regolamento Attività Sportiva), in regola con le obbligatorietà previste, accede alla Finale

Poule 2 Sardegna - 6 squadre in due FASI

Gare di andata e ritorno Al termine della 2 a FASE la squadra 1 a Classificata (art. 30 Regolamento Attività Sportiva), in regola con le obbligatorietà previste, accede alla

Finale 06 e 13 maggio 2018

1 a Classificata Poule 1 vs 1 a Classificata Poule 2

Gare di andata e ritorno (un sorteggio determinerà la squadra che giocherà l’andata in casa)

Promozioni in Serie B

Una squadra: la squadra Vincente (art.30 Regolamento Attività Sportiva) della Finale sarà promossa in Serie B nella stagione sportiva 2018/2019 (art. 30 Regolamento Attività Sportiva)

Passaggi in Serie C Girone 2

Un passaggio: la squadra 10a classificata della Poule 1 (Toscana/Umbria) giocherà nella stagione sportiva 2018/2019 nella Serie C – Girone 2 (art. 30 Regolamento Attività Sportiva)



GIRONE H

composto da 18 squadre suddivise in tre Poule Territoriali articolate su due FASI

I Fase 01 ottobre 2017 -14 gennaio 2018

Poule 1 Campania 6 squadre

Poule 2 Puglia-Calabria 6 squadre

Poule 3 Sicilia-Calabria 6 squadre

II Fase 21 gennaio 2018 -06 maggio 2018

Poule Promozione

6 squadre: la 1 a e la 2 a Classificata delle Poule 1-2-3 della 1 a FASE, in condizione di assolvere alle obbligatorietà previste, (art. 30 Regolamento Attività Sportiva) gare di andata e ritorno

Le restanti 4 squadre di ogni Poule giocheranno una 2 a Fase nelle rispettive Regioni con le migliori squadre della Serie C - Girone 2. La classifica finale (art. 30 Regolamento Attività Sportiva) determinerà le squadre che nella stagione sportiva 2018/2019 giocheranno in serie C - Girone 1 fino al completamento di ogni Poule che sarà composta sempre da 6 squadre.

Promozioni in Serie B

Una squadra: La squadra 1 a Classificata della Poule Promozione, in regola con le obbligatorietà previste, sarà promossa in Serie B nella stagione sportiva 2018/2019 (art. 30 Regolamento Attività Sportiva)

Passaggi in Serie C Girone 2

Saranno stabiliti da ogni Comitato Regionale in base alla formula e al numero delle squadre partecipanti