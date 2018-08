Rugby, amichevole "pazza" per il Petrarca: tre tempi da venti minuti, e niente calci piazzati o trasformazioni

Tre tempi da venti minuti senza punizioni né trasformazioni: non sono le regole di un nuovo sport, bensì quelle stabilite dall'allenatore del Verona Rugby nella "pazza" amichevole disputata dal Petrarca Padova sabato 19 agosto in terra scaligera.

L'amichevole

Il motivo esatto di tale cambiamento non è dato saperlo, ma potrebbe anche essere legato alla condizione fisica non ancora ottimale e quindi alla necessità di non sovraccaricare troppo le squadre. Sta di fatto che il Petrarca si è fatto valere anche con queste regole, ricominciando da dove aveva concluso. Ovvero vincendo: sei mete siglate e una subita, nonostante le assenze di Cannone, Fadalti, Grigolon, Lamaro e Rizzo a cui si sono aggiunti all'ultimo gli acciaccati Cugini, Michieletto e Su'a. Questo lo "starting XV" patavino: Ragusi; Capraro, Favaro, Belluco, Navarra; Zini, Francescato; Manni, Goldin, Conforti; Gerosa, Saccardo; Rossetto, Marchetto, Braggiè. Sono poi subentrati: Acosta, Belluzzo, Borean, Cortellazzo, Gatto, Mancini Parri, Menniti Ippolito, Nostran e Trotta.