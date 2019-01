Rugby, sprint vincente per l'Argos Petrarca: successo con le Fiamme Oro e titolo di campione d'inverno

"La strada è lunga, e sarà molto più dura... Ma intanto siamo campioni d’inverno e ce lo siamo meritati! Grazie ragazzi.... Forza Petrarca!". Il capitano Alberto Saccardo non riesce a contenere la sua gioia, e la condivide col popolo tuttonero su Facebook. Com'è giusto che sia: grazie alla vittoria per 18-10 contro le Fiamme Oro e la contemporanea vittoria di Calvisano contro il Valorugby Emilia, l'Argos Petrarca Padova torna in vetta alla classifica e si laurea campione d'inverno.

La cronaca

Un successo sofferto per gli uomini di mister Marcato, che devono ringraziare il "man of the match" Tommaso Coppo: sue le mete che permettono al Petrarca tanto di sbloccare il risultato quanto di mettere i quattro punti in cassaforte. Per la gioia dei 600 spettatori accorsi al "Memo Geremia", i quali hanno sudato freddo quando a sette minuti dallo scadere del tempo regolamentare D'Onofrio aveva accorciato le distanze.

Il tabellino

Argos Petrarca Rugby-Fiamme Oro Rugby 18-10 (p.t. 5-0)

Marcatori: p.t.: 18’ m. Coppo (5-0); s.t.: 48’ cp Menniti Ippolito (8-0); 53’ m. Zago (8-5); 66’ cp Menniti Ippolito (11-5); 73’ m. D’Onofrio U. (11-10); 78’ m. Coppo tr. Fadalti (18-10)

Argos Petrarca: Menniti Ippolito (73’ Fadalti); Bettin, Riera, Benettin (56’ Ragusi), Coppo; Zini, Su’a; Trotta, Lamaro, Conforti (74’ Manni); Saccardo (61’ Gerosa), Cannone; Mancini Parri (64’ Scarsini), Santamaria (55’ Cugini), Rizzo (44’ Acosta). A disp: Francescato. All. Marcato.

Fiamme Oro Rugby: D’Onofrio G.; Marinaro, Quartaroli, Forcucci (74’ Massaro), Bacchetti; Ambrosini, Parisotto (49’ Cornelli); De Marchi, Cristiano (c), Favaro; Mc Carthy (68’ D’Onofrio U.), Caffini, Iacob (68’ Vannozzi), Moriconi (62’ Kudin), Zago. A disp: Iovenitti, Fragnito, Buscema. All. Guidi.

Arb. Andrea Piardi (Brescia). AA1 Riccardo Angelucci (Livorno); AA2 Filippo Bertelli (Brescia) Quarto Uomo: Matteo Giacomini Zaniol (Treviso)

Note: Giornata serena, Spettatori 600. Calciatori: Fiamme Oro rugby: Ambrosini 0/2; Argos Petrarca: Menniti Ippolito 2/3; Fadalti 1/1. Cartellini gialli: 77’ Cristiano (Fiamme Oro Rugby). Punti conquistati in classifica: Argos Petrarca Rugby 4; Fiamme Oro Rugby 0. Man of the Match: Tommaso Coppo (Argos Petrarca Rugby)