Rugby, derby da incorniciare per il Petrarca Padova: vittoria contro Rovigo in un "Plebiscito" gremito

Pienone allo stadio, vittoria nel derby e primo posto finale in classifica: meglio di così non poteva andare per Il Petrarca Padova, che batte la Femi-CZ Rovigo nell’ultimo turno di regular season del campionato di Eccellenza e mantiene la vetta.

Semifinale con le Fiamme Oro

Un risultato che porta i bianconeri ad affrontare nella semifinale di play-off le Fiamme Oro: andata in trasferta nel fine settimana del 28-29 aprile, ritorno a Padova il 5-6 maggio. Al Plebiscito, davanti a un folto pubblico, il Petrarca segna 4 mete (1 nel primo tempo) e nega al Rovigo la marcatura pesante anche nel finale, quando a risultato ormai acquisito i polesani provano comunque a realizzare la meta della bandiera. La classifica finale: Petrarca 74, Calvisano 70, Rovigo 67, Fiamme Oro 53, San Donà 49, Viadana 42, Reggio 33, Medicei 30, Lazio 20, Mogliano 12.

La soddisfazione di coach Marcato

Soddisfazione, ma anche piedi per terra per il tecnico del Petrarca Andrea Marcato dopo la vittoria nel derby: “Un ottimo risultato, sono soddisfatto per noi e per la società. Ora abbiamo il morale alto, staccheremo la spina due giorni, ma da lunedì ci saranno quattro squadre che partono dallo zero a zero, tutte sullo stesso piano. In questo momento non abbiamo vinto nulla, e così le altre tre semifinaliste. Nel primo tempo eravamo frenati dalla tensione, non siamo abituati ad un pubblico così numeroso e caldo. Tuttavia non abbiamo mai perso la concentrazione. La nostra forza sta nel gruppo, anche chi è entrato dalla panchina ha fatto al differenza, e in tribuna c’erano altri giocatori che sarebbero titolari in qualunque squadra. Una rosa forte per ampiezza e qualità, dunque. Dobbiamo essere consapevoli di avere fatto qualcosa di importante, segnare quattro mete al Rovigo senza subirne nemmeno una è difficilissimo. La difesa e l’atteggiamento di tutti sono state le chiavi per vincere contro un ottimo Rovigo”.

Il tabellino

Petrarca Padova- Femi CZ Rugby Rovigo 29-9 (7-6)

Marcatori: p.t.: 3’ cp Mantelli (0-3); 15’ cp Mantelli (0-6); 40′ m. Lamaro tr. Fadalti (7-6); s.t.: 47’ cp Fadalti (10-6); 51’ cp Mantelli (10-9); 67’ m. Lamaro (15-9); 71’ m. Rossi tr. Rizzi (22–9); 74’ m. Lamaro tr. Rizzi (29-9)

Petrarca Padova: Ragusi; Fadalti, Riera, Bettin, Rossi; Menniti-Ippolito (62’ Rizzi), Su’a; Trotta, Conforti (58’ Nostran), Lamaro; Saccardo (cap) (52’ Gerosa), Cannone (52’ Michieletto); Scarsini (33’ Rossetto), Marchetto (39’ Santamaria), Borean (41’ Acosta). All. Marcato/Allori

Femi CZ Rugby Rovigo: Odiete; Barion (62’ temp. Cadorini) Davies, Van Niekerk, Cioffi (78’ Biffi); Mantelli, Chillon (79’ Loro); Ferro (23’ Zanini, 30’ Ferro), Lubian, De Marchi; Ortis, Boggiani; D’Amico (76’ Pavesi), Momberg (cap) (74’ Cadorini), Brugnara. A disposizione: Muccignat, Pavesi, Venco, Modena. All. Mc Donnell

Arbitro: Tomo’ (Roma); AA1 Bolzonella (Cuneo); AA2 Cusano (Vicenza); quarto uomo: Favero (Treviso)

Note: Spettatori 3500 circa; Calciatori: Femi-CZ Rugby Rovigo: Mantelli 2 su 2; Petrarca Padova: Fadalti 1 su 3; Rizzi 2 su 3; Cartellini: 58’ giallo Momberg (Femi CZ Rugby Rovigo); 80’ giallo Michieletto (Petrarca Padova); punti conquistati in classifica: Petrarca Padova 5; Femi CZ Rugby Rovigo 0; Man of the Match: Lamaro (Petrarca Padova)