Rugby, convincente vittoria del Petrarca Padova nel derby con Mogliano e terzo posto

Convincente vittoria per il Petrarca Padova, che supera 40-13 il Mogliano Rugby comandando il gioco per tutta la sfida. I tuttoneri, al terzo posto in classifica, si avvicinano alla capolista Rovigo, che impatta 24-24 sul campo delle Fiamme Oro.

IL TABELLINO

Petrarca Padova-Mogliano Rugby 40-13 (28-3)

Marcatori: p.t. 4’m.Trotta tr. Fadalti (7-0), 14’ m Rossi tr Fadalti (14-0), 16’ c.p. Giabardo G. (14-3) 30’m. Cannone tr. Fadalti (21-0), m. Su’a tr. Fadalti (28-3) s.t. 46’ m. Riera (33-3), 52’ m. Bernini tr. Fadaldi (40-3), 55’m. Masato (40-8), 75’ m. Ferraro (40-13).

Petrarca Padova: Fadalti (62’ Coppo); Rossi, Favaro( 18’ Rizzi, 80’ Su’a), Belluco, Bettin; Riera, Su’a (69’ Cortellazzo); Bernini, Nostran (cap.) ( 13’Conforti), Trotta; Salvetti (41’Saccardo), Cannone; Filippetto( 30’Vannozzi), Delfino, Acosta ( 7’Scarsini). A disp.: Santamaria. All. Marcato

Mogliano Rugby: Giabardo A (35’-39’ Ferraro) ,Masato, Buondonno (78’ Giabardo G.), Zanatta (58’ Da Re), Guarducci; Giabardo G.(49’Mornas), Fabi (41’ Gubana); Manni, Corazzi (Cap.)(12’ Carraretto, 14’ Corazzi), Baldino; Maso (v.Cap.), Flammini(53’ Bocchi); Stefani (23’ Bigoni), Nicotera( 48’Ferraro) Vento (48’Buonfiglio). All. Dalla Nora

Arb.: Manuel Bottino (Roma). AA1 Boraso (Rovigo), AA2 Cusano (Vicenza). Quarto Uomo: Lazzarini (Rovigo)

Note: giornata serena, circa 8°. Spettatori circa 1000.

Cartellini: 29’ giallo Nicotera (Mogliano Rugby), 38’giallo Corazzi (Mogliano Rugby), 57’ giallo Saccardo (Petrarca Padova), 73’ giallo Bernini (Petrarca Padova)

Calciatori: Fadalti (Petrarca Padova) 5/6 ; Giabardo G. (Mogliano Rugby) 1/1, Mornas (Mogliano Rugby) 0/2

Punti conquistati in classifica: Petrarca Padova 5; Mogliano Rugby 0

Man of the Match: Su’a (Petrarca Padova)