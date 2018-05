Rugby, missione compiuta per il Petrarca Padova: sarà finale scudetto con Calvisano

Come da pronostico. E meritatamente: dopo la vittoria ottenuta a Roma nella semifinale di andata, il Petrarca Padova batte le Fiamme Oro anche al ritorno e strappa il pass per la finale scudetto, che si disputerà sabato 19 maggio allo stadio “Plebiscito” contro il Rugby Calvisano.

La partita

I guerrieri di coach Marcato, classificatisi al primo posto al termine della regular season, hanno gestito la sfida a dovere, mantenendo la tranquillità anche dopo la meta di Iacob che ha consentito ai laziali di chiudere il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa, però, i tuttoneri hanno contenuto al meglio le sfuriate avversarie dando l’accelerata decisiva nel finale grazie alle mete di Delfino e Rossi e alla doppia trasformazione dell’implacabile Menniti-Ippolito. Ora la testa va alla finale del 19 maggio, quando all’ombra del Santo arriveranno i bresciani, capaci nell’altra semifinale di battere Rovigo sul filo di lana.

Il tabellino

PETRARCA PADOVA-FIAMME ORO 24-10 (3-5)

Marcatori: p.t.: 33’ cp Menniti-Ippolito (3-0); 40’ m. Iacob (3-5); s.t.: 8’ m. Riera tr. Menniti-Ippolito (10-5); 14’ meta Quartaroli (10-10); 35’ m. Delfino tr. Menniti-Ippolito (17-10); 37’ m. Rossi tr. Menniti-Ippolito (24-10)

Petrarca Padova: Ragusi; Capraro (25’ st Delfino, 35’ st Navarra), Bettin, Riera, Rossi; Menniti-Ippolito, Francescato; Trotta (15’ st Lamaro), Nostran (cap.), Conforti; Cannone (20’ st Michieletto), Gerosa (6’ st Saccardo); Rossetto (4’ st Scarsini), Santamaria, Borean (22’ st Acosta). A disposizione, Michieletto, Rizzi. All. Marcato/Allori

Fiamme Oro: Edwardson; Sepe, Quartaroli (2’-5’ pt Massaro), Gabbianelli, Bacchetti (33’ st Massaro); Buscema, Parisotto; Amenta, Licata, Cristiano, Bianchi (39’ st Bergamin); Cornelli, Fragnito (9’ st Duca); Iacob, Kudin, Zago. A disposizione: Moriconi, Iovenitti, Licata, Calabrese, Roden. All. Guidi

Arbitro: Piardi (Brescia). Aa1 Gnecchi (Brescia), Aa2 Boaretto (Rovigo). Quarto Uomo: Cusano (Vicenza) Quinto uomo: Franzoi (Venezia).

Cartellini: 13’ s.t. giallo Scarsini (Petrarca Padova); 22’ st giallo Santamaria (Petrarca Padova)

Calciatori: Menniti-Ippolito 4/4; Buscema 0/2

Note: giornata calda, 1300 spettatori. Punti conquistati in classifica: Petrarca Padova 4; S.S. Fiamme Oro 0; Man of the Match: Nostran (Petrarca Padova)