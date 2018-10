Rugby, l'Argos Petrarca Padova vince la battaglia con Viadana: tre su tre per i tuttoneri

Sudata. E per questo motivo ancor più bella: vittoria esterna per l'Argos Petrarca Padova, che dopo aver battuto Valsugana e Rovigo piega la resistenza di Viadana.

La sfida

Termina 13-19, ed è colpaccio in terra mantovana per i tuttoneri, che dopo il momentaneo vantaggio firmato Ragusi su calcio piazzato vanno sotto 10-3. A quel punto la partita si infiamma: la truppa di mister Marcato prima riesce a ribaltare il risultato portandosi sul 10-13, poi viene raggiunta da un calcio piazzato di Ormson e infine accelera, siglando il definitivo 13-19. Tre partite, e tre vittorie: che inizio!

Il tabellino

Rugby Viadana 1970 Vs Argos Petrarca Rugby 13-19 (10-6)

Marcatori: p.t. 8’ cp. Ragusi (0-3); 16’ mt. Tizzi tr. Ormson (7-3); 32’ cp. Ormson (10-3); 35’ cp. Ragusi (10-6) s.t. 49’ mt. Nostran tr. Ragusi (10–13); 53’ cp. Ormson (13-13); 74’ cp. Ragusi (13-16); 77’ cp. Ragusi (13-19)

Rugby Viadana 1970: Apperley; Bronzini (61’ Amadasi), Tizzi, Menon (61’ Pavan); Spinelli; Ormson ©, Gregorio; Denti And. (49’ Moreschi); Ferrarini (74’ Ribaldi), Ghigo; Guillemain, Chiappini (10’ Gelati); Brandolini (67’ Garfagnoli), Silva, Denti Antonio (49’ Balboni). All. Frati/Sciamanna

Argos Petrarca Rugby: Ragusi; Capraro (62’ Marchetto), Bettin, Riera, Coppo (54’ Favaro); Benettin, Francescato (54’ Su’a); Trotta; Lamaro, Conforti (52’ Ortega); Cannone, Gerosa; Rossetto (62’ Scarsini), Santamaria, Borean (48’ Rizzo). All. Marcato

Arb. Vincenzo Schipani (Benevento). AA1 Boraso (Rovigo), AA2 Bertelli (Brescia). Quarto Uomo: Lazzarini (Rovigo)

Cartellini: 57’ giallo a Santamaria (Argos Petrarca Rugby), 57’ Brandolini (R. Viadana 1970);

Calciatori:Ormson (R. Viadana 1970) 3/4; Ragusi (Argos Petrarca Rugby) 5/5;

Note: giornata soleggiata, campo in ottime condizioni, circa 1300 spettatori. Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 1, Argos Petrarca Rugby 4. Man of the Match: Andrea Trotta (Argos Petrarca Rugby)