Vietato barare: parte dal capolinea del tram la tredicesima tappa di “Corri X Padova”

La tentazione ci sarà. Ma non vale approfittare del mezzo pubblico a pochi metri: partirà giovedì 28 febbraio alle ore 20.30 dal capolinea del tram a Pontevigodarzere la tredicesima tappa di “Corri X Padova”.

“Corri X Padova”

La "Corri X Padova" è un allenamento podistico (running e walking) collettivo, all'aperto, che si svolge da novembre a giugno, con cadenza settimanale ogni giovedì, in luoghi sempre diversi della città. Vengono proposti tragitti, con percorsi predefiniti lungo le vie, le piazze, i parchi e gli argini cittadini, con la guida di atleti, anche di livello nazionale, che fanno da "pacemaker" ai partecipanti. I "pacemaker" hanno andature differenziate, in modo che ogni runner/walker possa trovare il suo giusto ritmo e via via migliorarsi. Le distanze variano dai 6 ai 10 km per il running e dai 4 ai 6 km per il walking. L'evento non comporta la chiusura di strade o modifiche alla viabilità, quindi l'andatura dei runners e walkers potrà essere rallentata o interrotta brevemente per consentire lo smaltimento del traffico veicolare. La "Corri X Padova" è organizzata dal comune di Padova e dalla polizia di Stato, con gli uffici operativi dei settori servizi sportivi, polizia locale, gabinetto del sindaco per il comune, della Questura di Padova, del 2° reparto mobile e del gruppo sportivo Fiamme Oro di atletica leggera per la polizia di Stato. Nel video sottostante (fonte: pagine Facebook Corri X Padova) le immagini del primo appuntamento, tenutosi giovedì 8 novembre 2018 con partenza da Prato della Valle.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Quando e dove si corre

Si corre ogni giovedì sera con partenza alle ore 20.30. I punti di partenza e i percorsi cambiano di volta in volta, in quanto l'evento coinvolge tutto il territorio cittadino. Nella zona di partenza/arrivo viene allestito un "villaggio" per i partecipanti, aperto dalle ore 19.30.

Quanto costa

La quota di iscrizione è di 15 € e permette di partecipare a tutte le sessioni che vengono organizzate fino alla fine della stagione.

Come iscriversi

A) Iscrizione - fase 1: conferimento dei dati ed accettazione del regolamento e delle condizioni di svolgimento della manifestazione

L’iscrizione con il conferimento dei dati ed accettazione del regolamento e delle condizioni di svolgimento della manifestazione avviene compilando il modulo di iscrizione online - informativa per il trattamento dei dati personali a questo link. Chi non fosse nelle condizioni di effettuare l'operazione telematica in autonomia può recarsi presso l'Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune di Padova, Palazzo Moroni, via Oberdan, 1 o presso il Settore Servizi Sportivi, c/o Stadio Euganeo, via N. Rocco, 60 ovvero recandosi presso i CXP Point meglio specificati nel punto B, dove è anche possibile provvedere al versamento della quota di iscrizione con POS. Finita la compilazione, il coupon stampabile relativo all'iscrizione alla CXP 2018/2019 dovrà essere firmato e consegnato all'organizzazione come sotto indicato (assieme alla ricevuta di versamento della quota di iscrizione di 15 €, in caso di pagamento con bonifico bancario).

B) Iscrizione - fase 2: versamento della quota di partecipazione di 15 €

Terminata la fase 1 occorre versare la quota. Ciò potrà avvenire con le seguenti modalità: con POS dedicato presso le sedi dei negozi "Nonsolosport" di via Venezia, 42 a Padova e di via Sant'Antonio, 1 a Sarmeola di Rubano (Pd); con POS presso lo stand "Nonsolosport" al Villaggio CXP il giovedì sera prima della partenza della Corri X Padova; con POS dedicato presso il Settore Servizi Sportivi del Comune (Stadio Euganeo - via N. Rocco, 60 - Padova) nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9:00 alle 13:00; con bonifico bancario nominativo presso la propria banca, anche online da PC, o con bancomat da tutti gli sportelli bancari telematici sul c.c. intestato a Comune di Padova IBAN IT37 A030 6912 1171 0000 0046 009 - con causale “CXP cap 30076300 nome e cognome”; in contanti con versamento di tesoreria presso le filiali di Intesa Sanpaolo Spa sul c.c. intestato a Comune di Padova IBAN IT37 A030 6912 1171 0000 0046 009 - con causale “CXP cap 30076300 nome e cognome” e presso la sede di corso Garibaldi, 22/26 di Padova.

C) Iscrizione - fase 3: ritiro della tessera e del materiale ad alta visibilità

Fatta l’iscrizione online ed il pagamento è necessario ritirare la tessera CXP Card ed il capo ad alta visibilità - senza i quali non è possibile usufruire dei servizi offerti al Villaggio CXP, presentando ricevuta nominale del versamento quota e coupon stampabile firmato, presso: "Nonsolosport" di via Venezia, 42 a Padova e di via Sant'Antonio, 1 a Sarmeola di Rubano (Pd); lo stand "Nonsolosport" al Villaggio CXP il giovedì sera della Corri X Padova.

Come restare aggiornati

Per aggiornamenti:

- Attraverso il sito www.corriperpadova.it;

- Attraverso la newsletter Corri X Padova;

- Attraverso la pagina Facebook ufficiale www.facebook.com/CorriXPadova;

- Attraverso il sito del Comune di Padova www.padovanet.it.

Riferimenti

Corri per Padova - Settore Servizi Sportivi - Comune di Padova. Capo Settore Dott.ssa Miledi Dalla Pozza - tel. 049 8206736. Responsabile del procedimento: Maria Elena Pasquato - tel. 049 8206739. Luogo stadio Euganeo, viale Rocco, 60 - 35135 Padova. Telefono 049 8206736 – 8206739. Orario lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00. Email corriperpadova@comune.padova.it servizisportivi@comune.padova.it PEC servizisportivi@pec.comune.padova.it