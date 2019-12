Salto con l'asta, consegnati i kit "Just Jump" alle scuole padovane

Sono stati consegnati nella mattinata di giovedì 19 dicembre ai dirigenti degli Istituti Comprensivi di Padova i kit "Just Jump", nell'ambito del progetto "Saltiamo nei parchi", ideato e organizzato da Multisport&Fun e Gruppo Asta Padova, in collaborazione con Corpo Libero Athletics Team e con il patrocinio dal Comune di Padova.

"Just Jump"

I kit sono stati consegnati in Sala Paladin a Palazzo Moroni dagli assessori Chiara Gallani e Diego Bonavina, da Gianfranco Beda e Luca Peruzzo di Multisport&Fun e Francesco Schiavo di Corpo Libero. “Just Jump - Saltiamo nei parchi” si è sviluppato durante tutta l’estate toccando dodici diversi giardini e parchi comunali, in cui la disciplina del salto con l’asta è stata trasformata in un gioco all’aria aperta alla portata di tutti. Il progetto prevede ora una seconda fase rivolta alle scuole che consiste appunto nella donazione a ciascun Istituto Comprensivo del Comune di Padova di un kit "Just Jump" propedeutico al salto con l’asta, del tutto identico a quello utilizzato durante l’attività svolta nei parchi (http://www.just-jump.it/) Ai dirigenti scolastici è stato consegnato il kit, composto da una coppia di ritti in pvc con asticella e relativi supporti, utilizzabile sia sulla sabbia che su un materassino da palestra. I kit sono dotati anche di QRCode che possono essere scansionati per accedere a dei video tutorial che spiegano come impostare gli esercizi di base. In un secondo momento, verrà organizzato un percorso di formazione per gli insegnanti interessati sull'uso del kit e di avviamento al salto con l'asta. Il corso sarà tenuto dai tecnici del Gruppo Asta Padova e della Corpo Libero. Gli insegnanti potranno poi partecipare ad alcuni allenamenti gratuiti come tirocinio.