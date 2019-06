Pallavolo: la Kioene conferma l'argentino Santiago Danani nel ruolo di libero

Santiago Danani sarà ancora il libero della Kioene Padova per la stagione 2019/20. Nato a Buenos Aires (ARG) il 12 dicembre 1995, al suo esordio in Superlega ha convinto per le sue buonissime prestazioni. Non a caso, su 97 disputati in 26 gare di regular season nel 2018/19, il libero bianconero svetta al primo posto nel suo ruolo nelle ricezioni perfette (38,9%).

Scelta azzeccata

Attualmente impegnato con la Nazionale argentina in Volleyball Nations League (dove ieri a Milano ha affrontato l’Italia a Milano imponendosi per 3-1), oltre alla vittoria del Campionato del Mondo Under 23 nel 2017, Danani può vantare anche il primo posto ai giochi Panamericani Under 23 nel 2016. Atleta argentino ma con passaporto spagnolo, può essere quindi schierato in Superlega come comunitario. «La scorsa stagione è stata veramente incredibile. Abbiamo creato una grande squadra e un grande gruppo. Questo è stato importante per me, perché ho avuto modo di conoscere ottime persone. Travica è un capitano e una persona eccellente, perché ha aiutato sempre tutti i compagni. Lo stesso vale per coach Baldovin: mi ha fatto sentire a casa da subito e ha avuto il merito di guidare la squadra con armonia. Tra noi c’è una fiducia reciproca importante e mi auguro che il 2019/20 sia ancora ricco di soddisfazioni. In Superlega tutto è difficile, perché tutte le squadre giocano davvero bene. Personalmente ho faticato maggiormente in difesa ma per un altro lo può essere in ricezione. Ovviamente lavorerò sodo per migliorare e per dare sempre il 100% per la quadra».