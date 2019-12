I campioni europei di scacchi parlano padovano: Team Obiettivo Risarcimento premiato a Palazzo Moroni

L’assessore allo Sport Diego Bonavina ha ricevuto venerdì 20 dicembre a Palazzo Moroni i rappresentanti della squadra padovana di scacchi Team Obiettivo Risarcimento, la prima formazione italiana a vincere il titolo continentale.

La premiazione

A Palazzo Moroni sono stati premiati il presidente del Team Obiettivo Risarcimento Scacchi, Gaetano Quaranta, il presidente di Obiettivo Risarcimento, Roberto Simioni, e l'amministratore delegato Paolo Simioni. Per loro una medaglia e una targa da parte dell'Amministrazione come riconoscimento dello straordinario risultato sportivo ottenuto. La squadra è coordinata dal capitano Cristiano Quaranta che per la sfida europea ha schierato in scacchiera otto grandi maestri: la stella in ascesa Richard Rapport (Ungheria) che sta per entrare nella top 10 mondiale; Michael Adams (Inghilterra), più volte candidato al titolo mondiale,già numero 3 al mondo; Peter Leko (Ungheria), vice campione mondiale nel 2004; Ivan Saric (Croazia), già campione europeo individuale; Francisco Vallejo (Spagna), sin da quando era giovanissimo ai vertici mondiali; Gawain Jones (Inghilterra), cresciuto in Italia, con Adams ha appena ottenuto un terzo posto all'europeo per nazioni; Sabino Brunello (Italia) stabilmente nella top cinque italiana, che ha partecipato a innumerevoli olimpiadi ed europei a squadre, e Daniele Vocaturo (Italia) numero uno delle graduatorie nazionali da anni, vicino ad entrare nella top cento mondiale.