Scherma, Bebe Vio sempre più leggenda: la Coppa del Mondo di fioretto è sua

«Tutto il Veneto è orgoglioso di lei». Le parole sono di Luca Zaia, Governatore della Regione. Ma lo pensano davvero tutti: grazie al successo nella gara di di Tbilisi, la campionessa paralimpica Bebe Vio ha matematicamente vinto la Coppa del Mondo di scherma nella specialità fioretto.

Poker servito

Si tratta del quarto trofeo per Bebe Vio, per la quale lo stesso Zaia stravede: «Un poker storico, e non è certo finita qui. Bebe è già over the top e tutto il Veneto è orgoglioso di lei. Dobbiamo tutti ringraziare questa ragazza fenomenale per i trionfi sportivi, ma soprattutto per la lezione di vita che invia al mondo intero con la sua forza, i suoi sorrisi, il suo ottimismo, la sua mentalità vincente, tanto in pedana che fuori».