Scherma, l'oro di Padova: Marta Ricci sul gradino più alto del podio ai Campionati Europei

Il finale più bello: dopo le medaglie di bronzo conquistate da Margherita Lorenzi e Benedetta Fusetti arriva anche l'oro per una padovana. Si tratta di Marta Ricci, portacolori dell'Accademia Comini, capace nell'ultima giornata di gare di sbaragliare (insieme alle compagne Martina Favaretto, Serena Rossini e Serena Puglia) la concorrenza delle altre nazionali e salire sul gradino più alto del podio dei Campionati Europei di scherma nella gara di fioretto a squadre Under 20.

La gara

Una medaglia attesa, ma non per questo meno splendente. In virtù del primo posto nel ranking internazionale, l’Italia è entrata in gara nei quarti, dominando l’assalto con l’Ucraina (45-28) e conquistando la semifinale, nella quale l’Ungheria poco ha potuto contro lo strapotere azzurro: 45-24 il punteggio finale. Il match per il titolo continentale ha contrapposto l’Italia alla Russia. Partenza sprint firmata Rossini-Favaretto per il 10-2 iniziale, poi l’unico piccolo momento di difficoltà della gara con il recupero delle russe fino al 21-20, prima di un altro strappo firmato Martina Favaretto che ha permesso all’Italia di concludere senza patemi sul 45-34.