La più forte d'Italia: Eloisa Passaro è la nuova campionessa italiana di scherma

Eloisa Passaro, sciabolatrice padovana del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, si è laureata campionessa italiana Under23 al PalaUnieuro di Forlì, sede in questo weekend dei campionati nazionali di categoria.

La vittoria

L'atleta di Camposampiero classe 1997, cresciuta al Petrarca Padova e da qualche stagione in forza alla Virtus Bologna, aveva conquistato due stagioni fa l'argento nella stessa categoria ai Campionati Europei a Yerevan, in Armenia. Sul podio di Forlì è salita un'altra atleta patavina, Maddalena Vestidello, allieva di Cosimo Melanotte proprio al Petrarca Padova. Maddalena, sciabolatrice al secondo anno nella categoria Giovani (classe 2001), è stata fermata in semifinale nel derby con Eloisa Passaro con il punteggio di 15-11. La neocampionessa italiana ha poi conquistato il titolo grazie al successo per 15 stoccate a 12 su Giulia Arpino (Carabinieri) nell'assalto decisivo. Al terzo posto anche Chiara Crovari di Frascati