Scherma, altra medaglia padovana agli Europei di Sochi: argento per Davide Filippi

Argento vivo. Splendido secondo posto nella categoria Under 20 ai Campionati Europei Cadetti e Giovani di scherma in corso a Sochi, in Russia, per Davide Filippi, fiorettista allievo dei Maestri Andrea Borella e Francesca Bortolozzi all’Accademia Comini di Padova. È la terza medaglia per un portacolori padovano dopo l'oro di Eleonora Berno e l'argento di Alberto Nigri.

La gara

Gara pressoché perfetta quella dell’atleta veneto che si è dovuto inchinare in finale (15-10) solo al Campione del Mondo in carica, il russo Kirill Borodachev. Tanti i momenti da ricordare nella cavalcata odierna del fiorettista padovano. Ne evidenziamo tre. Il primo, nel match per l’accesso agli ottavi, dove Filippi ha trovato sulla sua strada il francese Ediri, numero uno del seeding dopo i gironi eliminatori. Match non adatto ai deboli di cuore concluso solo all’ultima stoccata sul 15-14. Nel turno successivo l’italiano ha superato il gemello di Kirill Borodachev, Anton, con il punteggio di 15-11. Infine, in semifinale l’atleta classe 1998 ha incrociato le armi con l’olandese Daniel Giacon. Si è trattato di un momento particolare soprattutto per Andrea Borella, Maestro di Filippi ma anche di Giacon - il cognome è veneto perché i nonni sono emigrati dal vicentino nei Paesi Bassi - visto il ruolo di direttore tecnico e coordinatore dei maestri per l’Olanda ricoperto da ormai cinque stagioni. Il match è stato a senso unico (più di quanto non dica il 15-10 finale) con un Filippi in grande spolvero nonostante un piccolo risentimento alla coscia sinistra. Grande soddisfazione per Andrea Borella che ha visto entrambi i suoi allievi salire sul podio. Nel turno precedente, nei quarti di finale, Giacon aveva eliminato per 15-7 Pietro Velluti Franzi, atleta del Circolo Scherma Mestre che ha chiuso la gara ai piedi del podio.

(Foto: Bizzi)