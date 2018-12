Scherma, medaglia d'argento nella sciabola per il padovano Alberto Pellegrini ai mondiali militari

Prima giornata ai Campionati del Mondo Militari in corso a Nancy (in Francia) e prime soddisfazioni per gli atleti veneti: venerdì 15 dicembre, infatti, lo sciabolatore padovano Alberto Pellegrini ha conquistato la medaglia d’argento al termine di una finale tutta tricolore che ha arriso a Gabriele Foschini, rappresentante dell’Esercito, vincitore con il punteggio di 15-11.

La medaglia

Alberto Pellegrini, in forza al Gruppo Sportivo della Guardia di Finanza e da questa stagione seguito dal Maestro Cosimo Melanotte al Petrarca Scherma, prima del podio di ieri aveva già conquistato a livello internazionale un bronzo individuale e un oro a squadre ai Campionati Europei di Baku tre stagioni fa. Nella gara di ieri il trentenne padovano dopo aver eliminato agli ottavi il tedesco Richard Hueber per 15-11, ha sconfitto, con lo stesso punteggio, ai quarti il russo Anatoliy Kostenko e poi in semifinale ha piazzato la stoccata del 15-14 contro il padrone di casa, il francese Maxence Lambert; in finale, come detto, ha ceduto il passo a Gabriele Foschini.

La gara

Finale

Foschini (ITA) b. Pellegrini (ITA) 15-11

Semifinali

Foschini (ITA) b. Seitz (Fra) 15-13

Pellegrini (ITA) b. Lambert (Fra) 15-14

Quarti

Seitz (Fra) b. Yagodka (Ukr) 15-8

Foschini (ITA) b. Hubner (Ger) 15-14

Lambert (Fra) b. Dreossi (ITA) 15-14

Pellegrini (ITA) b. Kostenko (Rus) 15-11

Tabellone dei 16

Foschini (ITA) b. Ibragimov (Rus) 15-14

Dreossi (ITA) b. Statsenko (Ukr) 15-6

Pellegrini (ITA) b. Huebers (Ger) 15-11

Tabellone dei 32

Foschini (ITA) b. Torreblanca (Per) 15-8

Fase a gironi

Leonardo Dreossi: 5 vittorie, 1 sconfitta

Alberto Pellegrini: 3 vittorie, 3 sconfitte

Gabriele Foschini: 3 vittorie, 3 sconfitte

Classifica (21): 1. Foschini (ITA), 2. Pellegrini (ITA), 3. Seitz (Fra), 3. Lambert (Fra), 5. Kostenko (Rus), 6. Dreossi (ITA), 7.Hubner (Ger), 8. Yagodka (Ukr).