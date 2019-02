Scherma, un'altra padovana a medaglia agli Europei: bronzo per Benedetta Fusetti

E sul petto delle avversarie compare la P di Padova. “Vergata” con la sua sciabola: dopo l'exploit di Margherita Lorenzi ora tocca a Benedetta Fusetti conquistare la medaglia di bronzo ai Campionati Europei Cadetti e Giovani di Foggia.

Bronzo a squadre

La quarta giornata della rassegna continentale, che segnava l'avvio del programma delle gare a squadre riservate agli under 17, ha visto i colori azzurri salire sul gradino più basso del podio grazie alla Nazionale di sciabola femminile. La squadra azzurra composta da Gaia Pia Carella (già bronzo individuale) Federica Guzzi Susini, Lucrezia Del Sal e dalla padovana Benedetta Fusetti si è imposta contro la Turchia col netto punteggio di 45-23 nell'assalto valido per conquistare il terzo posto e la conseguente medaglia di bronzo. Le azzurre, entrate in gara nei quarti di finale, hanno subito incontrato un avversario temibile come la Francia, domata con il punteggio di 45-39, prima di essere fermate in semifinale per mano della corazzata russa –poi argento nella finale contro l’Ungheria - con il punteggio di 45-28. Il bronzo conquistata dall’allieva del Maestro Cosimo Melanotte al Petrarca Scherma Padova riscatta la prova individuale della giornata d’apertura, terminata nel tabellone delle 16 per mano anche in questo caso di un’atleta russa, Vlada Plekhanova che aveva fatto suo il match con il punteggio di 15-13.