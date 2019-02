Scherma, bronzo targato Padova agli Europei: grande prova di Margherita Lorenzi

Continua l’ottimo 2019 di Margherita Lorenzi. L’allieva dei Maestri Francesca Bortolozzi e Andrea Borelli all’Accademia Comini di Padova, dopo aver vinto la seconda prova nazionale Under 17 a Terni a metà gennaio, ha conquistato domenica 24 febbraio la medaglia di bronzo nel fioretto individuale Under 17 ai Campionati Europei Cadetti e Giovani che si stanno svolgendo a Foggia.

La medaglia

La fiorettista padovana si è dovuta inchinare solo alla connazionale Matilde Calvanese che l’ha superata in semifinale con il punteggio di 15-10. La fiorettista jesina ha poi conquistato il titolo continentale nella finale con l’ungherese Nekifor, battuta per 15 stoccate a 11. Sul terzo gradino del podio, assieme a Margherita Lorenzi, si è accomodata la russa Aleksandra Korablina. La gara di Margherita è iniziata in modo brillante già dal mattino con un girone da 5 vittorie e una sola sconfitta. Il primo assalto del tabellone ad eliminazione diretta ha visto la fiorettista patavina opposta alla svedese Poppel. Netta la vittoria della Lorenzi per 15-7, come altrettanto netta è stata l’affermazione sulla polacca Oklinska (15-6). L’assalto del tabellone dei sedici - contro la polacca Kolodziejczyk capace di eliminare nel turno precedente una delle favorite, la russa Borodaenko - è stato il più combattuto della giornata e si è risolto all’ultima stoccata, 15-14. La certezza della medaglia è arrivata grazie all’affermazione sull’ucraina Budenko (15-7), poi è giunto lo stop per mano della jesina Calvanese in semifinale. Detto della doppietta italiana con Calvanese oro e Lorenzi bronzo, le altre soddisfazioni per gli azzurri oggi sono giunte dalla spada con il doppio bronzo del torinese Simone Mencarelli e del forlivese Dario Remondini. Da domani a Foggia inizia il programma a squadre con spada e sciabola femminili e fioretto maschile. Margherita Lorenzi sarà in gara martedì.