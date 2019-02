Scherma, decisamente un buon inizio: bronzo per Matteo Panazzolo ai Campionati del Mediterraneo

Chi ben comincia... Incetta di medaglie per i colori azzurri nella prima giornata dell'edizione 2019 dei Campionati del Mediterraneo, manifestazione internazionale giovanile iniziata venerdì primo febbraio a Cagliari. E c'è anche un padovano tra i Cadetti saliti sul podio.

Medaglia di bronzo

Si tratta del fiorettista Matteo Panazzolo: il sedicenne allievo dei Maestri Andrea Borella e Francesca Bortolozzi ha conquistato la medaglia di bronzo. Terzo al termine del girone eliminatorio, ha superato con agio gli ottavi di finale con lo spagnolo Bruno Winter (15-3) e ha ottenuto la certezza della medaglia grazie alla vittoria nei quarti con il connazionale Francesco Fiore (15-10). Lo stop per Matteo è arrivato in semifinale per mano dell’altro italiano in gara, l’anconetano Rajan Adoul, vincitore di un match molto serrato conclusosi sul punteggio di 15-13. Adoul ha poi conquistato la vittoria in finale sul croato Janko Leskovac (15-9), mentre a fare compagnia al patavino Panazzolo sul gradino più basso del podio si è accomodato lo spagnolo Adria Garcia Mur, fermato da Leskovac in semifinale per 15-12. Soddisfazione per il bronzo conquistato da parte di Matteo Panazzolo, ma forse anche un piccolo rimpianto per una medaglia che avrebbe potuto essere di un metallo ancora più prezioso, l’unica sconfitta di giornata di Rajan Adoul - 5-2 nel girone eliminatorio - era arrivata proprio nell’assalto con Matteo Panazzolo a testimonianza di un livello tecnico molto simile tra i due atleti.