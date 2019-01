Scherma, il 2019 inizia col botto: tripla medaglia per il Petrarca

Una per tipo. E il 2019 comincia nel migliore dei modi: grande prestazione degli atleti del Petrarca Scherma, che si aggiudicano tre medaglie a Zevio (Verona) nelle prove di qualificazione zona Nord di sciabola.

Oro e bronzo

In campo femminile a salire in cattedra è Carlotta Fusetti, al suo primo anno nella categoria Cadette: sua la medaglia d'oro al termine di una finale ineccepibile, vinta 15-13 sulla torinese Sophia Serafino. E a completare il podio ci pensa Giovanna Vezù, che conquista un fantastico bronzo dopo un torneo condotto con grinta e caparbietà. Le due medagliate conquistano così il pass per il secondo Open nazionale, in programma a fine marzo a Caorle: insieme a loro qualificate anche Isabella Arru e Valentina Cattaneo, giunte rispettivamente settima e quindicesima.

Argento

In campo maschile, invece, a regalare una grande soddisfazione al Petrarca Scherma ci ha pensato Francesco Maria Soprana, che si è arreso solo in finale al bolognese Fabrizio Marino indossando così una comunque splendida medaglia d’argento. Ottimo quinto posto per Alberto Nigri, e oltre a loro anche Edoardo Petrin, Andrea Marigo, Camillo Matrigali e Giorgio Siviero riescono a qualificarsi all'Open di Caorle, giocandosi così - al pari delle ragazze - un posto per i Campionati italiani assoluti di giugno, in programma a Palermo.