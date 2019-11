Scherma, pioggia di successi per il Cus: Soprana è campione regionale nella sciabola

Protagonista della giornata del 10 novembre è stato Francesco Maria Soprana, dominatore della gara assoluta nella sciabola davanti a Pluti, che però ha vinto fra gli under 23. Successo anche per Verzea fra gli under 20 e di Nellina Minto fra le Master.

Soprana-Pluti

Una gara perfetta quella di Soprana, che non ha ceduto alcun incontro agli avversari nemmeno nella fase a gironi. Nella stessa manifestazione Marco Pluti si è classificato terzo: anche per lui un percorso netto, che l'ha visto arrendersi solo all'amico e compagno di allenamenti Francesco Maria nella semifinale, esprimendo un assalto di bella scherma.

Risultati

Il team festeggia anche gli ragazzi del Cus, arrivati in cinque alla finale a otto, con Filip Verzea quinto, Luciano Bugaro sesto e Gianluca Cecchinato ottavo. Si sono invece fermati ai turni precedenti, anche a causa di numerosi incontri intersala, Cesare Testolin (12esimo), Cesare Sordina (15esimo), Riccardo Nariuzzi (17esimo), Gianmarco Gottardo (19esimo) e Tommaso Cesana (24esimo). A Vicenza sono stati assegnati anche i titoli regionali per le singole categorie, in cui il Cus Padova ha fatto tre su tre in campo maschile: oltre a Soprana e Pluti sul podio fra gli assoluti, le posizioni si sono invertite a nella under 23 con Pluti primo, Soprana secondo e Luciano Bugaro terzo. Fra gli under 20, invece, successo per Verzea, con Gianluca Cecchinato terzo.

Femminile

Un altro successo arriva dalla sciabola femminile, nella categoria Master, le cui attività sono iniziate quest'anno in via Giordano Bruno. È Nellina Minto a imporsi: dopo aver tirato nella categoria assoluta con le ben più esperte e giovani avversarie, si è laureata campionessa regionale.