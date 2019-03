Sciabola: la padovana Maddalena Vestidello vince la seconda prova nazionale

Dopo essersi aperta con la vittoria della noalese Martina Favaretto e il secondo posto della padovana Marta Ricci nella gara di fioretto, la tre-giorni romana dedicata alla seconda prova nazionale Giovani (Under20) si è chiusa con un’altra grande prestazione di un’atleta veneta. La padovana Maddalena Vestidello è salita sul gradino più alto del podio nella prova di sciabola. L’allieva del M° Cosimo Melanotte al Petrarca Scherma M°Ryszard Zub si è imposta in una finale molto combattuta – 15-13 il punteggio - su Giulia Arpino del Club Scherma Roma, vincitrice qualche settimana fa del bronzo ai Campionati Europei U20 tenutisi a Foggia.

Secondo podio

Per Maddalena si tratta del secondo podio in altrettante prove giovani: lo scorso 23 novembre a Ravenna solo la noalese del Champ Napoli, Beatrice Dalla Vecchia, ne aveva fermato la corsa nell’assalto di finale. La giornata romana della sciabolatrice del Petrarca era iniziata con un girone da 5 vittorie e 1 sconfitta che aveva determinato il posizionamento al 10° posto del seeding. Il primo incontro dell’eliminazione diretta l’ha vista superare la livornese Iervasi per 15-9, successivamente nel tabellone dei 32 è arrivata la vittoria sulla bolognese Isani (15-6) prima dell’ottavo di finale con la giovanissima compagna di sala (classe 2004), Carlotta Fusetti vinto per 15-7. Sono arrivate poi le vittorie sulla palermitana Bono (15-10) nei quarti e sulla frascatana Giovannelli (15-5) prima dell’intensa finale con Giulia Arpino. Maddalena ha ovviamente conquistato il diritto a partecipare alle finali nazionali di Lecce a fine maggio dove le migliori 42 sciabolatrici Under20 si contenderanno il titolo italiano e dove l’atleta patavina partirà con i favori del pronostico. Da segnalare nel weekend romano anche il secondo posto del compagno di sala di Maddalena Vestidello, Matteo Cederle, nella gara di sciabola maschile disputata sabato.

I risultati

Finale

Vestidello (Petrarca Padova) b. Arpino (Cs Roma) 15-13

Semifinali

Arpino (Cs Roma) b. Taricco (Com. Aeronautica) 15-14

Vestidello (Petrarca Padova) b. Giovannelli (Frascati Scherma) 15-5

Quarti

Taricco (Com. Aeronautica) b. Bonanni (Lazio Ariccia) 15-9

Arpino (Cs Roma) b. Spica (Gymnasium Aquila) 15-9

Giovannelli (Frascati Scherma) b. Colonna (Cs Torino) 15-8

Vestidello (Petrarca Padova) b. Bono (Cs Palermo) 15-10

Classifica (74): 1. Maddalena Vestidello (Petrarca Scherma M°Ryszard Zub Padova), 2. Giulia Arpino (Club

Scherma Roma), 3. Benedetta Taricco (Comando Aeronautica Militare), 3. Vally Giovannelli (Frascati Scherma), 5.

Manuela Spica (Scherma Club Gymnasium Aquila), 6. Margherita Colonna (Club Scherma Torino), 7. Flavia Bonanni

(Lazio Scherma Ariccia), 8. Gaia Bono (Club Scherma Palermo).