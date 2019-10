La scherma? Si può "tirare" anche... per strada: l'incredibile esibizione nel traffico di Padova

Questa, obiettivamente, ci mancava. Immaginatevi la scena: è venerdi, sono più o meno le 18, avete appena finito di lavorare e il vostro unico pensiero mentre siete in mezzo al traffico è "Cosa farò questo weekend?" quando all'impovviso, arrivando a una rotatoria, il vostro sguardo si fissa su... degli schermidori. Ecco, è successo davvero. E a Padova, chiaramente.

L'esibizione

Per la precisione in via dei Colli a Brusegana, davanti alla sede della storica accademia Comini di scherma, i cui allievi hanno scelto di esibirsi in stoccate e affondi sulla base della rotatoria e sull'isola spartitraffico. Il tutto tra la curiosità dei molti automobilisti in transito. Vedere per credere...