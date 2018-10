Scherma, Comini e Petrarca uniscono le forze per il "Trofeo Centenario della Grande Guerra"

Due storiche società patavine unite per un evento unico nel suo genere: weekend a tutta scherma al PalaIndoor (parcheggio sud stadio Euganeo) per il “Trofeo Internazionale Grande Guerra - Torneo del Centenario alle tre Armi”, organizzato da Accademia Comini e Petrarca Scherma e riservata agli Under 14.

Il torneo

Le gare a ingresso gratuito si terranno sabato 6 e domenica 7 ottobre, interesseranno le tre armi - ovvero fioretto, sciabola e spada - e vedranno la partecipazione di più di 400 giovani atleti. La scelta è ricaduta su Padova per ricordare la firma dell'armistizio (posta a Villa Giusti, in zona Mandria) che ha messo fine alla Prima Guerra Mondiale, come ricordato anche dal sindaco Sergio Giordani durante la conferenza stampa di presentazione: “Sono molto contento che questo torneo sia riservato ai giovani, perché è giusto che i giovani capiscano gli orrori della guerra. Sottolineo inoltre il bellissimo gesto di Comini e Petrarca, che hanno deciso di unire le forze: stiamo contaminando la città facendo capire che insieme le cose si fanno meglio e più facilmente”. Raggiante anche Diego Bonavina, assessore allo sport: “Bellissimo che due società storiche si mettano insieme per organizzare qualcosa. Se dovessimo fare una conferenza stampa per indicare i successi di entrambe ci metteremmo almeno un paio di ore, portano grande lustro al nome di Padova. Vogliamo ricordare la Grande Guerra con dei combattimenti sportivi, e l'auspicio è che siano gli unici combattimenti a cui assisteremo d'ora in poi”. Attesi atleti da tutta Europa, compresa Austria, Polonia e Slovenia.