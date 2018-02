Scherma, grande successo di pubblico per il "Trofeo Luxardo" a Padova: vince uno statunitense

E' lo statunitense Eli Dershwitz il vincitore del 61° Trofeo "Luxardo" di Padova, tappa italiana del circuito di Coppa del Mondo di sciabola maschile disputatasi alla Kioene Arena. Lo sciabolatore a stelle e strisce, già campione del Mondo under20 a Tashkent2015, ha superato in finale il biolimpionico ungherese, Aron Szilagyi, per 15-12, dopo che in semifinale aveva fermato l'azzurro Luca Curatoli col punteggio di 15-13.

AZZURRO TERZO

L'Italia, dunque, sale sul podio grazie a Luca Curatoli che conquista il terzo posto dopo aver vinto il match dei quarti di finale contro l'ucraino Andriy Yagodka per 15-10, prima di essere fermato da Dershwitz. Luca Curatoli ha avuto dalla sua il tifo del pubblico sugli spalti dell'impianto padovano, composto anche da diversi ragazzi delle scuole della città ed alcuni allievi delle società schermistiche di Padova. Il percorso verso il podio dell'azzurro delle Fiamme Oro era iniziato con la vittoria per 15-13 contro il cinese Yinghui Yan ed era proseguito con i successi contro il romeno George Iancu per 15-6 e nel derby azzurro contro Stefano Scepi per 15-8. Oltre a Scepi, a fermarsi alle porte dei quarti di finale sono stati anche Luigi Samele, sconfitto 15-12 dallo statunitense Eli Dershwitz poi vincitore finale della gara, Enrico Berrè, superato 15-8 dal sudcoreano Bongil Gu, e Dario Cavaliere che ha subìto il 15-13 dal russo Veniamin Reshetnikov.

MONTANO FUORI AI TRENTADUESIMI

Eliminazione nel turno dei 32 invece per Aldo Montano, Gabriele Foschini e Stefano Sbragia. Montano è stato fermato dall'iridato ungherese Andras Szatmari per 15-14, mentre Stefano Sbragia non è andato oltre il 15-10 contro lo statunitense Eli Dershwitz. Stop contro il sudcoreano Oh Sanguk per Gabriele Foschini, fermato sul 15-5. Il primo turno di giornata aveva visto le sconfitte di Riccardo Nuccio contro il russo Veniamin Reshetnikov per 15-11, di Francesco Bonsanto al cospetto del bicampione olimpico ungherese Aron Szilagyi per 15-10, di Giovanni Repetti contro il francese Bolade Apithy per 15-12, di Massimiliano Murolo e Luigi Miracco, rispettivamente contro lo statunitense Homer ed il romeno Badea per 15-10. Stop anche per Alberto Pellegrini e per Lorenzo Romano, usciti sconfitti dai derby azzurri rispettivamente contro Gabriele Foschini per 15-7 e contro Enrico Berrè per 15-10. Nella giornata di ieri, ad uscire di scena erano stati Fabrizio Marino ed Alberto Arpino, sconfitti nell'assalto che aveva in palio la qualificazione al tabellone principale. Il primo è stato superato per 15-11 dallo statunitense Mackiewicz mentre l'under20 azzurro è stato fermato sul 15-6 dal tedesco Huebner. Nel primo turno del tabellone preliminare, erano stati eliminati Diego Occhiuzzi, Francesco D'Armiento, Leonardo Affede, Federico Riccardi, Jacopo Rinaldi, Leonardo Dreossi e Francesco Scisciolo. Era stato invece fermato dopo la fase a gironi Antongiulio Stella.

TUTTI I RISULTATI

Finale

Dershwitz (Usa) b. Szilagyi (Hun) 15-12

Semifinali

Szilagyi (Hun) b. Szatmari (Hun) 15-11

Dershwitz (Usa) b. Curatoli (ITA) 15-13

Quarti

Szatmari (Hun) b. Reshetnikov (Rus) 15-14

Szilagyi (Hun) b. Oh Sanguk (Kor) 15-11

Curatoli (ITA) b. Yagodka (Ukr) 15-10

Dershwitz (Usa) b. Gu Bongil (Kor) 15-4

Tabellone dei 16

Reshetnikov (Rus) b. Cavaliere (ITA) 15-13

Curatoli (ITA) b. Scepi (ITA) 15-8

Dershwitz (Usa) b. Samele (ITA) 15-12

Gu Bongil (Kor) b. Berrè (ITA) 15-8

Tabellone dei 32

Szatmari (Hun) b. Montano (ITA) 15-14

Cavaliere (ITA) b. Anstett (Fra) 15-14

Oh Sanguk (Kor) b. Foschini (ITA) 15-5

Curatoli (ITA) b. Iancu (Rou) 15-6

Scepi (ITA) b. Abedini (Iri) 15-9

Dershwitz (Usa) b. Sbragia (ITA) 15-10

Samele (ITA) b. Ibragimov (Rus) 15-9

Berrè (ITA) b. Huebers (Ger) 15-13

Tabellone dei 64

Montano (ITA) b. Seitz (Fra) 15-9

Reshetnikov (Rus) b. Nuccio (ITA) 15-11

Cavaliere (ITA) b. Shirshov (Rus) 15-13

Szilagyi (Hun) b. Bonsanto (ITA) 15-10

Apithy (Fra) b. Repetti (ITA) 15-12

Foschini (ITA) b. Pellegrini (ITA) 15-7

Curatoli (ITA) b. Yan (Chn) 15-13

Scepi (ITA) b. Lambert (Fra) 15-11

Homer (Usa) b. Murolo (ITA) 15-10

Badea (Rou) b. Miracco (ITA) 15-10

Sbragia (ITA) b. Gemesi (Hun) 15-10

Samele (ITA) b. Crutu (Rou) 15-7

Berrè (ITA) b. Romano (ITA) 15-10

Tabellone dei 64 - qualificazione

Mackiewicz (Usa) b. Marino (ITA) 15-11

Scepi (ITA) b. Mokretcov (Kaz) 15-5

Cavaliere (ITA) b. Bucur (Mda) 15-12

Murolo (ITA) b. Loss (Usa) 15-11

Romano (ITA) b. Pundyk (Ukr) 15-13

Pellegrini (ITA) b. Platonov (Ukr) 15-5

Repetti (ITA) b. Lokhanov (Rus) 15-14

Shimamura (Jpn) b. Miracco (ITA) 15-1

Sbragia (ITA) b. Dai (Chn) 15-9

Huebner (Ger) b. Arpino (ITA) 15-6

Bonsanto (ITA) b. Kim Giwon (Kor) 15-13

Tabellone dei 128 - qualificazione

Ren (Gbr) b. Riccardi (ITA) 15-12

Bibi (Fra) b. Rinaldi (ITA) 15-14

Marino (ITA) b. Scisciolo (ITA) 15-4

Scepi (ITA) b. Kennedy (Can) 15-3

Cavaliere (ITA) b. Dreossi (ITA) 15-10

Murolo (ITA) b. Koch (Ger) 15-8

De Visschel (Bel) b. Affede (ITA) 15-13

Romano (ITA) b. Lu (Chn) 15-12

Repetti (ITA) b. Arfa (Can) 15-12

Sbragia (ITA) b. Correa Vila (Col) 15-11

Dai (Chn) b. D'Armiento (ITA) 15-14

Arpino (ITA) b. Davis (Aus) 15-5

Huebner (Ger) b. Occhiuzzi (ITA) 15-13

Bonsanto (ITA) b. Galgoczy (Hun) 15-13

Fase a gironi

Luigi Samele: 6 vittorie, nessuna sconfitta

Massimiliano Murolo: 4 vittorie, 2 sconfitte

Antongiulio Stella: 2 vittorie, 4 sconfitte

Lorenzo Romano: 4 vittorie, 2 sconfitte

Giovanni Repetti: 4 vittorie, 2 sconfitte

Stefano Sbragia: 5 vittorie, 1 sconfitta

Aldo Montano: 5 vittorie, 1 sconfitta

Francesco D'Armiento: 3 vittorie, 3 sconfitte

Francesco Bonsanto: 3 vittorie, 3 sconfitte

Leonardo Dreossi: 2 vittorie, 4 sconfitte

Stefano Scepi: 4 vittorie, 2 sconfitte

Luigi Miracco: 5 vittorie, 1 sconfitta

Federico Riccardi: 4 vittorie, 2 sconfitte

Dario Cavaliere: 5 vittorie, 1 sconfitta

Riccardo Nuccio: 6 vittorie, nessuna sconfitta

Leonardo Affede: 5 vittorie, 1 sconfitta

Jacopo Rinaldi: 2 vittorie, 4 sconfitte

Alberto Arpino: 4 vittorie, 2 sconfitte

Diego Occhiuzzi: 4 vittorie, 2 sconfitte

Gabriele Foschini: 6 vittorie, nessuna sconfitta

Alberto Pellegrini: 5 vittorie, 1 sconfitta

Fabrizio Maria Scisciolo: 2 vittorie, 4 sconfitte

Fabrizio Marino: 5 vittorie, 1 sconfitta

LA CLASSIFICA FINALE

Classifica (212): 1. Dershwitz (Usa), 2. Szilagyi (Hun), 3. Curatoli (ITA), 3. Szatmari (Hun), 5. Gu Bongil (Kor), 6. Oh Sanguk (Kor), 7. Yagodka (Ukr), 8. Reshetnikov (Rus).

12. Berrè (ITA), 13. Samele (ITA), 15. Cavaliere (ITA), 16. Scepi (ITA), 27. Foschini (ITA), 30. Montano (ITA), 31. Sbragia (ITA), 35. Nuccio (ITA), 41. Pellegrini (ITA), 43. Miracco (ITA), 54. Murolo (ITA), 60. Bonsanto (ITA), 65. Marino (ITA), 69. Arpino (ITA), 98. Affede (ITA), 107. Riccardi (ITA), 109. Occhiuzzi (ITA), 122. D'Armiento (ITA), 148. Rinaldi (ITA), 152. Scisciolo (ITA), 153. Dreossi (ITA), 164. Stella (ITA)