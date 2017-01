Scontri di Parma dello scorso novembre, diciassette Daspo per i tifosi padovani

La questura di Parma ha emesso il Daspo per 17 tifosi padovani coinvolti negli scontri dello scorso 19 novembre. 3 per 1 anno, 10 per 2 anni, 4 per 5 anni con contestuali obbligo di firma questi ultimi perché già recidivi.



DASPO. Tre tifosi hanno avuto un divieto di partecipare a partite per un anno, dieci per 2 anni e 4 per cinque anni. Questi ultimi sono stati raggiunti anche da un provvedimento di obbligo di firma perché già recidivi. Allo stesso tempo anche il Daspo è scattato anche per 12 supporter gialloblù. I provvedimenti a seguito della rissa avvenuta poco lontano dallo stadio Tardini di Parma in cui alcuni ultras veneti sono entrati nel locale lanciando fumogeni ed armandosi di parte di sedie e tavoli. Le violenze sono durate alcuni minuti poi, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, i tifosi si sono allontanati verso lo stadio sperando, così, di non essere scoperti.