Benessere e attività fisica: parte la scuola calcio a 5 per adulti con ottobre gratuito

Sbarca nel Calcio Padova Calcio a 5 uno dei progetti più ambiziosi e particolari del panorama del Futsal italiano: la Scuola Calcio a 5 adulti.

Un progetto nato in Italia 7 anni fa nello Sport Five Putignano dal suo Ideatore, il Dott. Belviso Federico Giancarlo, laureato in Scienze delle Attività Motorie e Sportive ed Allenatore Calcio a 5 ed attuale Responsabile Tecnico della Scuola Calcio a 5 del Padova C5, che guiderà anche in terra padovana questa fantastica attività.

Il progetto è aperto a tutti, uomini e donne, di età compresa tra i 18 e i 70 anni circa, che si vogliono confrontare con la disciplina del calcio a 5 senza eccessi agonistici.

L’obiettivo del progetto è quello di creare un connubio vincente tra l’attività fisica rivolta al benessere della persona, e la pratica sportiva del calcio a 5, disciplina che prende sempre più piede nello stivale italiano. Le sedute di allenamento verteranno sullo sviluppo delle capacità fisico-motorie, più prettamente legate al fattore psico-fisico della persona, e tecnico-tattiche tipiche del Futsal, con l’immancabile partitella finale, il tutto in allegria, con la voglia di imparare e senza particolari tensioni.

La formula vincente è stata confermata, anche, da alcuni studi accademici di settore che hanno analizzato il fenomeno “Scuola Calcio a 5 Adulti” e l’attività sportivo-motoria di squadra in spazi ristretti nell’età avanzata, ottenendo importanti risultati su miglioramenti sia fisici sia mentali dei partecipanti.

Tante le soddisfazioni tolte nelle passate stagioni in terra pugliese dai partecipanti all’attività tra cui spiccano le trasferte internazionali contro gli ex-calcettisti del FC BARCELONA e gli atleti della ESCUELA DE FÚTBOL SALA DE ADULTOS “DREAMFUTSAL” di Chiclana de la Frontera (ESP).

Gli allenamenti, della durata di 90 minuti, saranno tenuti presso le strutture al coperto del Vertigo Sport Center, sito in via Ristori,39 in Padova (zona Terranegra).

Per tutti coloro che vorranno provare questa nuova esperienza sono disponibili alcune giornate di prova: la prima sarà Mercoledì 17 ottobre 2018, sempre presso il Vertigo Sport Center. Contattate il Responsabile Belviso Federico Giancarlo per prenotare la vostra prova.

Ai nastri di partenza, dunque, anche la Scuola Calcio a 5 ADULTI, con i campi del Vertigo Sport Center, pronti ad accogliere gli sportivi che vogliono tuffarsi con passione in questo progetto unico nel suo genere.

Per tutte le informazioni o per prenotare la vostra prova, contattare il Responsabile dell’Attività Belviso Federico Giancarlo al 3299098048.

www.calciopadovac5.net

