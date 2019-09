Scuola Calcio Petrarca: attività in tutta la provincia padovana tra i 3 e i 14 anni

Presente in tantissime palestre tra Padova e provincia, è iniziata l'attività della Scuola Calcio Petrarca per l'annata 2019-2020. La Scuola Calcio del Petrarca permette ai bambini dai 3 ai 14 anni di praticare il calcio in palestra, in maniera ludica e divertente e con l'originale formula senza impegni nel fine settimana.

Tutte le palestre e le info

Lungo l'elenco degli impianti sportivi dove sono attivi i corsi della Scuola Calcio Petrarca: Abano, Albignasego, Borgoricco, Cadoneghe, Camponogara, Camposampiero, Conselve, Fossò, Ponte San Nicolò, Polverara, Sant'Angelo di Piove, Selvazzano, Strà, Tombelle di Vigonovo e Vigodarzere, mente a Padova la Scuola Calcio Petrarca è all'Arcella, in Zona Facciolati, in Zona Forcellini, alla Mandria, alla Guizza presso la Palestra della Scuola Marsilio, in Zona Ospedali, a Ponte di Brenta e alla sacra Famiglia. Da quest'anno ad Albignasego e a Padova in Zona Forcellini sono attivi anche i corsi per i bambini di 3 anni, mentre ci sono corsi per i più grandi, dai 14 ai 16 anni a Ponte di Brenta e a Conselve. Per iscriversi, anche solamente alla prova gratuita, è possibile compilare il form sul sito scuolacalciopetrarca.it oppure chiamare i numeri 347.42.81.312 - 329.03.76.795.