Numeri confermati per la seconda tappa del Campionato Regionale veneto di karate FIK (Federazione Italiana Karate). Saranno 800 gli atleti presenti al Palamaser di Maser, provincia di Treviso, domenica 24 febbraio. Le società sportive del Veneto daranno vita ad una giornata di gara dalle 8.30 alle 18.00, nelle categorie di Kata e Kumite, per grandi, piccoli e master. Sarà, come sempre, un grande appuntamento sportivo e di amicizia tra atleti e pubblico. La tappa finale è prevista per la prima volta a Padova tra un mese. L'ingresso è libero.