Semifiinale di ritorno di Coppa Italia, l’Argos Petrarca rugby a Roma affronta le Fiamme Oro

Semifinale di ritorno di Coppa Italia per il Petrarca, che scende in campo sabato 14 dicembre a Roma alla Caserma Gelsomini con le Fiamme Oro partendo dal successo per 34-20 maturato all’andata. Calcio d’inizio alle 14.30, arbitro Angelucci di Livorno, assistenti Masini e Meo di Roma, quarto uomo Paluzzi di Roma.

La strategia

«Partiamo da un vantaggio di 5 punti a 0», spiega il tecnico del Petrarca, Andrea Marcato, «ma siamo ben consci che ci vorrà un ottima Petrarca per raggiungere la finale del 19 gennaio. In settimana abbiamo preparato la partita con la giusta concentrazione ed emozione, curando il dettaglio e consci che sarà un match molto difficile. La squadra Cremisi ha giocando molto bene nella gara di andata, mostrando estrema fisicità degli avanti e velocità della retroguardia, Marinaro attorno ai punti d’incontro e D’Onofrio nello spazio allargato ci hanno creato non pochi problemi difensivi. Il nostro focus sarà sull’esigenza di limitare l’utilizzo di palloni veloci ed in avanzamento, dovremo fare molta attenzione in difesa portando loro una continua pressione, limitare i turnover concessi ed avere l’attenzione alta per tutti la durata del match. Inoltre ci sarà la difficoltà nel giocare sul campo in sintetico, unico per le squadre di Top 12. L’approdo alla finale di Coppa Italia è un obiettivo del club, tutti noi ci teniamo molto e per questo abbiamo il desiderio di fare una prestazione di sostanza contro una squadra di grandi qualità».

In campo

La formazione annunciata del Petrarca: Fadalti; Coppo, Leaupepe, Zini, Beraldin; Faiva, Chillon; Trotta (cap.), Nostran, Conforti; Galetto, Michieletto; Swanepoel, Cugini, Borean. A disp.: Franceschetto, Carnio, Braggiè, Cannone, Manni, Navarra, Broggin, Ragusi.

Info web

