Serie A Futsal ferma al palo: l'Italian Coffee Petrarca attende, ma sarà difficile ripartire

Anche la Serie A di calcio a cinque ha bloccato la sua attività, a 7 giornate dalla conclusione del campionato. L'Italian Coffee Petrarca ha sospeso gli allenamenti ormai da 10 giorni e molti protagonisti della squadra hanno già lasciato la città, per farvi ritorno ovviamente se e quando la situazione dovesse cambiare. Il Mister Giampaolo è rientrato a Roma, dove è in quarantena da più di una settimana, in quanto la normativa regionale prevede restrizioni per chi arriva dal Veneto.

Stagione praticamente conclusa

Sono rientrati anche Alba (in Spagna), Vitale (in Sicilia, a Regalbuto), Moretti (Ancona) e Beretta (Bergamo). Negli ultimi giorni sono partiti

i brasiliani Pedotti, Sardella e Schacker, che sono riusciti a fare ritorno a casa per il rotto della cuffia, in quanto si dovrebbe riuscire a volare verso il Brasile sino a martedì e solamente partendo da Roma. Al momento sono rimasti sin qui in città il capitano Dudu Costa, Cividini, Delpizzo e Urio. Nel frattempo il presidente Morlino ha partecipato ad una riunione con tutti i presidenti della squadre di Serie A. «È emersa la volontà di proseguire, ma solamente se ci fosse la possibilità di riprendere l'attività entro aprile, cosa che ritengo estremamente improbabile - ha affermato Morlino - Tant'è che i giocatori stranieri di quasi tutte le squadre sono tornati a casa. Mi pare di avere capito che solo un paio di presidenti siano dell'avviso di proseguire gli allenamenti». Cosa potrebbe accadere quindi al Campionato di Serie A? «E' sicuramente un bel rebus - prosegue Morlino - Sarà la Federazione a decidere, anche se poi la Divisione Calcio a 5 potrà metterci del suo. Dal mio punto di vista la stagione penso si possa considerare conclusa».