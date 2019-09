Serie C, il Padova affronta il Fano nell'esordio casalingo

Ed è arrivato anche il giorno dell’esordio casalingo del Padova. Affronta il Fano, partita che sarà diretta dal signor Stefano Nicolini, alle ore 15:00 di domenica 1 settembre. All’Euganeo attese cinquemila persone. I biancoscudati dopo la convincente vittoria sul campo della Virtus Verona affrontano una squadra, il Fano, che sa che dovrà lottare per la salvezza: lo scorso anno i marchigiani erano retrocessi per poi venire ripescati, arrivano da una sconfitta interna contro la Sambenedettese.

Mister Sullo

«A Verona abbiamo vinto una partita meritatamente, ma è solo una partita e si mette alle spalle. Bisogna pensare solo al Fano, e l’avrei detto indipendentemente dalla vittoria che abbiamo ottenuto. Il Fano è composto da buoni giocatori con un bravo allenatore che li fa giocare bene, ha una fisionomia precisa e sa giocare a calcio e se non l’affrontiamo con lo stesso spirito messo a Verona potrebbero sorgere grandi difficoltà. Bisogna avere sempre fame. E' un messaggio chiaro che voglio lanciare a tutti. Poi domenica farà ancora caldo, e i ritmi non saranno eccezionali. La squadra? Per fortuna tanti meritano un’occasione, ma da qui al 3 novembre abbiamo dodici partite in sessanta giorni, ovvero una ogni cinque, quindi ci sarà spazio per tutti. E la possibilità di cambiare cinque giocatori nell’arco della partita è importante. Dobbiamo toglierci dalla testa che sarà una partita facile, questa. Chi giocherà? Vi anticipo che ci saranno Minelli e Ronaldo».