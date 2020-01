Serie C: il Padova cade a Fano

A Fano il Padova raccoglie una sconfitta. Secondo Mr Sullo un risultato bugiardo ma va detto, la partita è stata brutta. I tifosi non sono affatto contenti, soprattutto quelli che hanno seguito, come sempre, la squadra. Neppure i nuovi innesti, come Hallfredsson o Litteri sono riusciti a far evitare la sconfitta che allontana il Padova dalla testa della classifica. A segno dal dischetto il neo acquisto Nicastro. Un brutto Padova perde nonostante i nuovi innesti. Il gol della sconfitta subito a pochi minuti dalla fine. Nasce da un calcio di punizione a due causato da un fallo di Kreic, che viene espulso. Sulla battuta il colpo di testa di Di Sabatino che chiude i conti. Nel primo tempo le ostilità erano state aperte invece dal gol di Barbuti al 25, che aveva insaccato dagli undici reti.