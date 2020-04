Carmignano di Brenta, al via il cantiere per la costruzione del nuovo Skatepark

Dalla prossima estate Carmignano di Brenta avrà il nuovo Skatepark fortemente richiesto da tanti ragazzi del paese, uno dei più attivi nella promozione dello skateboarding da poco diventato disciplina olimpica.

Paese a misura di giovane

Frutto di un investimento di 80mila euro da parte del Comune, l'area dedicata allo skate sorgerà in uno spazio di 1.200 metri quadrati all’interno della cittadella dello sport. Il cantiere sarà avviato lunedì 4 maggio e dovrebbe essere consegnato nei prossimi mesi. «Lo Skatepark è un luogo di aggregazione per i giovani in cui dare spazio a creatività, passione, sport e

divertimento - spiega il consigliere delegato allo sport Stefano Devisoni. Proprio i nostri ragazzi in tutte le consultazioni che li hanno visti interpellati su cosa avrebbero voluto per vedere Carmignano come un paese a misura di giovani, hanno messo quasi sempre al primo posto l'area per lo skateboard. Carmignano è poi la sede di Zucka Skate-boarding, una delle realtà italiane più attive nella promozione di questo sport».

I dettagli del progetto

Il progetto prevede una pista sarà di 850 metri quadrati disegnata in collaborazione con Daniele Lamanna, skater storico e consulente esperto per la progettazione di Skatepark a livello internazionale. Verrà realizzata una vasca in calcestruzzo a fondo variabile con dislivello massimo di 120 centimetri. Alla base dalle curve verranno realizzati i tipici ostacoli con muretti, scalinate, piani inclinati. Un design che permetterà di ospitare eventi per entrambe le specialità olimpiche riconosciute dal Coni. L’ingresso sarà da ovest, dove l’area è collegata a via dell’Industria e dell’Artigianato, e dalla pista ciclabile. Le abitazioni più vicine sono a una distanza tale da non subire disturbi. La collaborazione con Zucka Skate-boarding permetterà di realizzare l'illuminazione per l'uso anche serale in totale sicurezza e saranno possibili ulteriori ampliamenti. Per accedere alla pista basterà iscriversi all’associazione che provvederà all'assicurazione contro gli infortuni.