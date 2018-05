Sky&Gas Golf Tour arriva ai piedi dei Colli Euganei

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

I Colli Euganei fanno da scenografia naturale alla prossima tappa dello Sky&Gas Golf Tour. Domenica 13 maggio il torneo golfistico organizzato da Sky Gas & Power, azienda udinese che opera a livello nazionale nella fornitura di energia elettrica e gas, arriva al Golf Club Padova di Galzignano Terme (PD), uno dei migliori venti campi italiani.

Confermando la sua vicinanza al mondo sportivo e l’attenzione alle fonti di energia sostenibili, Sky Gas & Power ha scelto un impianto che offre scenari naturalisti i unici e ha un’impostazione tecnica: attorno alle 27 buche, disegnate dall’architetto inglese John Harris dello studio Cotton di Londra, si distende vero e proprio orto botanico con 8000 alberi e cespugli scelti secondo criteri paesaggistici e tecnici. Il percorso di gara si snoda tra specchi d’acqua e ostacoli di sabbia strategicamente distribuiti.

L'iniziativa

“Sport e natura fanno parte della filosofia di Sky Gas & Power”, afferma Stefano Caldarazzo, amministratore e fondatore della società. “Il mondo sportivo, che ci ha visti già presenti al fianco del tennis con il circuito Sky Gas & Power Tennis Rodeo e del basket grazie alla partnership con la pallacanestro APU GSA Udine, è probabilmente l’ambito che meglio rispecchia il nostro dinamismo in un settore dove la competitività è elevata. Essere fornitori di energia oggi significa fare scelte precise nel campo dell’ecosostenibilità e dell’attenzione al cliente perché solo creando un clima di squadra è possibile raggiungere importanti obiettivi”.

Dettagli del torneo

Lo Sky&Gas Golf Tour è un torneo a tre categorie Stableford a 18 buche, riservato ai giocatori maggiorenni; ad ogni tappa verranno premiati i primi due classificati in ciascuna delle tre categorie, 1 lordo ed 1 lady che accederanno alla finale nazionale

I protagonisti

I vincitori della tappa di Udine dello scorso 5 maggio e che accederanno alla finale sono: Niccolò Plazzotta (primo lordo), Giampaolo Bertotti (primo netto prima categoria), Gianluca Arrighi (primo netto seconda categoria), Alessandro Corredig (primo netto terza categoria), Sandra Snaidero (primo ladies).

I prossimi eventi

Le prossime tappe dello Sky&Gas Golf Tour sono: il 26 maggio al Poggio dei Medici Golf Club di Scarperia (FI); il 10 giugno al Golf Club Villa Condulmer di Mogliano Veneto (TV); il 7 luglio al Pevero Golf Club in Costa Smeralda (OT); il 21 luglio al Golf Puglia San Domenico di Fasano (BR); il 19 agosto sarà al Golf Lignano di Lignano Sabbiadoro (UD) e il 2 settembre al Royal Park Golf I Roveri di Fiano (TO). La finale nazionale è in programma il 30 settembre al Golf Club Udine di Fagagna (UD).

Per informazioni: 0432.583774, info@skygaspower.com.

La società

Sky Gas & Power - Attiva dal 2014 nel mercato liberalizzato del gas e dell’energia elettrica, Sky Gas & Power è un’azienda di Udine che opera su scala nazionale. È in grado di gestire tutto il ciclo attivo della filiera del gas naturale e dell’energia elettrica e si rivolge oggi a tutti i tipi di clientela offrendo non solo prezzi fissi e indicizzati ma anche energia certificata prodotta da fonti rinnovabili. Impiega 11 dipendenti e dà lavoro ad una trentina di consulenti commerciali. Il fatturato, in costante crescita dalla fondazione, nel 2016 si è attestato intorno ai 20 milioni di euro. www.skygaspower.com