Smazing alla Pink Run 2018 di Padova: riscaldamento pre-corsa e diretta social

Smazing, il portale al femminile dedicato alle donne e al loro benessere a 360 gradi, è fra i media partner dell'edizione 2018 della Pink Run di Padova, che sabato 12 e 13 maggio colorerà di rosa Prato della Valle con molte iniziative, che culmineranno con la corsa vera e propria domenica alle 18. In particolare, Smazing si occuperà del riscaldamento pre corsa con Daniela Marcellan, istruttrice di pilates, e Ivj Ann Dan, personal trainer, dalle 16 alle 17.30 nell'area sport. La proposta è aperta a chiunque voglia partecipare: Daniela e Ivj proporranno un riscaldamento a corpo libero con esercizi base di pilates e functional training per preparare il corpo alle sollecitazioni che la corsa può creare, con un occhio di riguardo all'allungamento dei muscoli.

La collaborazione

Su Smazing.it sono già in pubblicazione approfondimenti sulla Pink Run e sulle realtà che sosterrà con il ricavato: l'associazione sportiva Coco Loco Padova e la Fondazione Giovanni Celeghin Onlus. Poi, le Smazing girls domenica 13 daranno vita a una diretta social dall'evento: basta seguire i profili Instagram (@smz_smazing_life) e Facebook (@SmazingLife) e gli hasthag #besmazing e #smazing4pinkrun. Il riscaldamento pre-corsa di Daniela e Ivj, che sul portale scrivono di discipline olistiche e fitness, è un assaggio del filone "agenzia del benessere" del progetto Smazing. Filone che si concretizza con l'organizzazione o partecipazione ad eventi incentrati su salute e sano stile di vita.

Cos'è Smazing

Il nome "Smazing" nasce dall'abbreviazione dell'espressione inglese "It's amazing" (è fantastico) e il portale Smazing.it nasce con l'obiettivo di essere per le donne un'isola felice nel mare della Rete. È composto tra tre anime. La prima è il blogazine, cioè un blog multiautore con il taglio da magazine: i contenuti sono incentrati sulla condivisione di idee ed esperienze su argomenti diversi, dall'attualità al fitness, dal beauty all'ecologia etc. La seconda è l'e-shop, differenziato per sezione e con una regola di trasparenza: i prodotti che compaiono nello shop sono solo quelli selezionati direttamente dalle Smazing girls. La terza anima è l'agenzia del benessere: Smazing è in prima fila per proporre eventi ed esperienze incentrati sul benessere della donna​.

