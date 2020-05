Smile Run, donati 4.330 euro alla Croce Verde di Padova

Hanno già risposto “presente” in 433 all’appello lanciato dalla Smile Run 2020, che ha aperto le iscrizioni in anticipo per devolvere tutte le quote del mese di aprile alla Croce Verde di Padova e contribuire alle spese sostenute in questi mesi di emergenza sanitaria. E così sono già stati raccolti e donati 4.330 euro (10 euro a persona): un gesto semplice ma molto concreto, pensato dagli organizzatori per aiutare chi, in questi mesi, è stato in prima linea per combattere il Coronavirus.

Croce Verde

Affermano Giovanni Cecolin e Marco Dalla Dea di Yak Agency: «La corsa sarà il 13 settembre, ma abbiamo voluto mettere l’evento a disposizione di chi sta lavorando giorno e notte per farci uscire dall’emergenza. Per questo abbiamo scelto di devolvere tutte le quote di aprile alla Croce Verde di Padova e ringraziamo tutti coloro che si sono già iscritti alla corsa». Spiega Andrea Franco, presidente della Croce Verde di Padova: «Grazie a Smile Run per questo prezioso contributo, che ci sostiene in un momento molto intenso per la nostra organizzazione. Da quando è esplosa l’emergenza abbiamo svolto oltre 400 servizi legati al CoVid-19 fra trasporti a domicilio o nelle strutture di ricovero di pazienti positivi, senza considerare gli interventi di emergenza 118».

Smile Run

Le iscrizioni alla corsa rimangono aperte e gli organizzatori hanno svelato le associazioni che saranno sostenute con l’evento del 13 settembre: Team for Children Onlus, L’isola che c’è Onlus, ViviAutismo Onlus. Aggiungono gli organizzatori: «Anche quest’anno il ricavato di Smile Run sarà interamente devoluto in beneficenza, senza alcuna trattenuta - continuano gli organizzatori - Ogni anno manteniamo le associazioni dell’anno precedente e ne aggiungiamo una nuova: continueremo quindi a sostenere Team for Children Onlus e L’isola che c’è Onlus nei i loro progetti nel reparto di Oncoematologia Pedriatica e presso l’Hospice Pediatrico di Padova e diamo il benvenuto a ViviAutismo Onlus. Siamo davvero fiduciosi - concludono Cecolin e Dalla Dea - che questo periodo difficile possa finire presto Non vediamo l’ora arrivi il 13 settembre per ritrovarci in Prato della Valle insieme a runner, famiglie e bambini per correre e trascorrere insieme una giornata di sport e solidarietà. Grazie ad Alifax, che ha rinnovato il suo sostegno a Smile Run in qualità di sponsor».