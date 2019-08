Per regalare un sorriso ai bimbi di Oncoematologia Pediatrica: aperte le iscrizioni alla Smile Run

Sono aperte le iscrizioni alla “Smile Run”, la corsa benefica per raccogliere fondi a favore di “Team for Children Onlus" e “L’Isola che C’è Onlus”, due associazioni operanti nel reparto di Oncoematologia Pediatrica di Padova.

“Smile Run”

La corsa (in programma domenica 8 settembre dalle ore 18) si svolgerà nel cuore di Padova, con partenza ed arrivo in Prato della Valle. Due i percorsi previsti: uno da 5 km e uno da 10 km. Aperta alle persone di ogni età e livello di preparazione, Smile Run sarà un’ottima occasione di incontro e divertimento per bambini, giovani e famiglie, che potranno partecipare ad una giornata di sport e beneficenza. Per l'occasione verrà inoltre allestito lo Smile Village, con food truck e animazione. Tutti i proventi dell’evento - 10 euro di quota di iscrizione a persona - verranno devoluti interamente a “Team for Children Onlus” e “L’Isola che C’è Onlus”, per sostenere i loro progetti nel reparto di Oncoematologia Pedriatica di Padova, in cui sono ricoverati bambini affetti da gravi forme di tumori e di leucemie.

Come iscriversi

È già possibile iscriversi online sul sito www.smilerun.it o fisicamente nei negozi partner dell’evento: Non Solo Sport a Padova (via Venezia e via Roma), Albignasego (Ipercity) e Sarmeola. Dal 26 agosto sarà possibile iscriversi anche presso la sede di Team for Children Onlus; dal 5 settembre presso il nuovo punto vendita PAM in via Maroncelli. Per i primi 1.500 iscritti è garantito uno speciale pacco corsa contenente coupon, gadget e snack offerti dagli sponsor, oltre all’esclusiva maglietta tecnica Smile Run (disegnata da alessio-b), che colorerà di giallo le strade di Padova. Smile Run è una corsa non competitiva organizzata da Yak Agency e Charity Running Asd, con il sostegno di Pam Panorama, Antenore Energia, Alifax e McFit. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Padova, è inserita tra gli eventi di Padova Capitale europea del volontariato 2020.