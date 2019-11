Calcio Padova: celebrazioni 110 anni del biancoscudo, vota la nuova mascotte

Un simpatico personaggio per colorare lo stadio. Come prima delle iniziative per i 110 anni dalla sua fondazione, la società Calcio Padova in collaborazione con Pittarello Calzature ha istituito un sondaggio tra i tifosi per scegliere la mascotte del biancoscudo.

I candidati

Dal 27 novembre al 20 dicembre cliccando su questo link si potrà scegliere uno dei tre pupazzi da far scendere in campo all’Euganeo nel pre partita e all’intervallo. I candidati sono la Gallina Padovana, il Biancoscudo e il Gattamelata. Tutti i tifosi che voteranno avranno anche la possibilità di lasciare la propria email e ricevere gratuitamente la copia elettronica di Padova Magazine, la rivista ufficiale del Calcio Padova.